La Nave Cultural recibe una nueva edición de los Picnics Musicales

Los jardines de la Nave Cultural vuelven a convertirse en escenario de uno de los ciclos más esperados del verano , los Picnics Musicales , una propuesta que invita a disfrutar de la música en vivo , Dj sets y la gastronomía en un entorno distendido y al aire libre.

La edición 2026 arranca este sábado 17 de enero y promete una experiencia completa para vecinos, vecinas y turistas. Desde las 19, el público podrá recorrer la feria de emprendedores organizada por Diseño Libre, con una amplia variedad de propuestas creativas y productos locales.

A la oferta cultural se suma una atractiva propuesta gastronómica, con foodtrucks , la presencia de Cervecería Andes Origen y Pepsi que acompañarán la jornada con sabores y bebidas para todos los gustos.

La música será protagonista durante toda la noche, con espectáculos en vivo, sorteos y la musicalización a cargo del Dj Joel Serna. El cierre de la primera fecha es con la banda Disco Stu que subirá al escenario para brindar un show pensado para bailar y celebrar el verano.

Disco Stu es una agrupación de disco, funk y soul mendocino formada en 2019. Está integrada por Jorge Leytes (voz), Alejandro Jara (guitarra), Rubén Barolo (bajo), Lucas Mendoza (batería) y David Gologorsky (teclado)

Los Picnics Musicales no se agotan en una sola fecha y ya tienen confirmadas sus próximas ediciones, consolidándose como un punto de encuentro cultural en la agenda de la Municipalidad de Mendoza.

image

Próximas fechas en la Nave Cultural

31 de enero

8 de febrero

15 de febrero

Se trata de una invitación de la Subsecretaría de Cultura, Eventos Especiales y Protocolo de la Ciudad de Mendoza, en coproducción con Nero y Diseño Libre, ideal para disfrutar de las noches de verano con música y buena compañía, en un espacio al aire libre pensado para compartir buenos momentos.