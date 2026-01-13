13 de enero de 2026
Sitio Andino
Ciudad de Mendoza

La Nave Cultural recibe una nueva edición de los Picnics Musicales

La primera jornada del ciclo de verano ofrece shows, sorteos, foodtrucks y productos locales en los jardines de la Nave Cultural.

La Nave Cultural recibe una vez más los picnics musicales.

La Nave Cultural recibe una vez más los picnics musicales.

Por Sitio Andino Departamentales

Los jardines de la Nave Cultural vuelven a convertirse en escenario de uno de los ciclos más esperados del verano, los Picnics Musicales, una propuesta que invita a disfrutar de la música en vivo, Dj sets y la gastronomía en un entorno distendido y al aire libre.

La edición 2026 arranca este sábado 17 de enero y promete una experiencia completa para vecinos, vecinas y turistas. Desde las 19, el público podrá recorrer la feria de emprendedores organizada por Diseño Libre, con una amplia variedad de propuestas creativas y productos locales.

A la oferta cultural se suma una atractiva propuesta gastronómica, con foodtrucks, la presencia de Cervecería Andes Origen y Pepsi que acompañarán la jornada con sabores y bebidas para todos los gustos.

La música será protagonista durante toda la noche, con espectáculos en vivo, sorteos y la musicalización a cargo del Dj Joel Serna. El cierre de la primera fecha es con la banda Disco Stu que subirá al escenario para brindar un show pensado para bailar y celebrar el verano.

Disco Stu es una agrupación de disco, funk y soul mendocino formada en 2019. Está integrada por Jorge Leytes (voz), Alejandro Jara (guitarra), Rubén Barolo (bajo), Lucas Mendoza (batería) y David Gologorsky (teclado)

Los Picnics Musicales no se agotan en una sola fecha y ya tienen confirmadas sus próximas ediciones, consolidándose como un punto de encuentro cultural en la agenda de la Municipalidad de Mendoza.

image

Próximas fechas en la Nave Cultural

  • 31 de enero
  • 8 de febrero
  • 15 de febrero

Se trata de una invitación de la Subsecretaría de Cultura, Eventos Especiales y Protocolo de la Ciudad de Mendoza, en coproducción con Nero y Diseño Libre, ideal para disfrutar de las noches de verano con música y buena compañía, en un espacio al aire libre pensado para compartir buenos momentos.

