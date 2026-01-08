Guaymallén: una mujer desbarrancó con su auto en el Acceso Este y cayó varios metros

Fuerte choque y vuelco en el Acceso Este, en el departamento de Guaymallén.

Un accidente vial ocurrido esta mañana en el Acceso Este, en Guaymallén, generó preocupación y demoras en el tránsito. Una conductora perdió el control del vehículo, chocó contra un poste y terminó desbarrancando hacia el espacio verde, a la altura de calle Sarmiento e Hilario Cuadro.

Desde la madrugada, la provincia condiciones climáticas adversas por lluvias y tormentas, por lo que el agua en la calzada dificultó la correcta circulación.

#AccesoEste | Un accidente vial ocurrido esta mañana en el Acceso Este, en Guaymallén, generó preocupación y demoras en el tránsito.

Una conductora perdió el control del vehículo, chocó contra un poste y terminó desbarrancando hacia el espacio verde, a la altura de calle…



De hecho, trascendió que la mujer habría pisado un charco. Esto provocó que el auto se desestabilizara y, en esa maniobra, el vehículo impactó contra un poste de cartelería, para continuar su trayectoria hasta desbarrancar varios metros hacia el terraplén, en el espacio verde lindante al Acceso Este.

El automóvil, un Peugeot 208, terminó incrustado en una zanja, con las ruedas hacia arriba, lo que motivó un amplio operativo de emergencia en la zona. Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió a la conductora en el lugar, al constatar que presentaba politraumatismos, fue trasladada al hospital. Afortunadamente, no presenta riesgo de vida.

Durante el operativo, el tránsito permaneció reducido mientras trabajaban los equipos de asistencia y seguridad vial. El dosaje de alcohol a la conductora arrojó un resultado negativo (0,00 g/l).