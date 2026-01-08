8 de enero de 2026
Sitio Andino
Tránsito reducido

Guaymallén: una mujer desbarrancó con su auto en el Acceso Este y cayó varios metros

El accidente ocurrió esta mañana en el Acceso Este, a la altura de Cañadita Alegre. Afortunadamente, la mujer no corre riesgo de vida.

Fuerte choque y vuelco en el Acceso Este, en el departamento de Guaymallén.

Por Sitio Andino Policiales

Un accidente vial ocurrido esta mañana en el Acceso Este, en Guaymallén, generó preocupación y demoras en el tránsito. Una conductora perdió el control del vehículo, chocó contra un poste y terminó desbarrancando hacia el espacio verde, a la altura de calle Sarmiento e Hilario Cuadro.

Vuelco en Guaymallén: perdió el control del auto y cayó al terraplén

El accidente vial se produjo este martes a las 6 de la mañana cuando la conductora que se dirigía a su trabajo perdió el control del vehículo mientras circulaba en sentido este-oeste. Desde la madrugada, la provincia condiciones climáticas adversas por lluvias y tormentas, por lo que el agua en la calzada dificultó la correcta circulación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sitioandinomza/status/2009263352778776591&partner=&hide_thread=false

De hecho, trascendió que la mujer habría pisado un charco. Esto provocó que el auto se desestabilizara y, en esa maniobra, el vehículo impactó contra un poste de cartelería, para continuar su trayectoria hasta desbarrancar varios metros hacia el terraplén, en el espacio verde lindante al Acceso Este.

El automóvil, un Peugeot 208, terminó incrustado en una zanja, con las ruedas hacia arriba, lo que motivó un amplio operativo de emergencia en la zona. Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió a la conductora en el lugar, al constatar que presentaba politraumatismos, fue trasladada al hospital. Afortunadamente, no presenta riesgo de vida.

Durante el operativo, el tránsito permaneció reducido mientras trabajaban los equipos de asistencia y seguridad vial. El dosaje de alcohol a la conductora arrojó un resultado negativo (0,00 g/l).

