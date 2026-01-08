8 de enero de 2026
Sitio Andino
Transformando la trama vial

Comenzó la pavimentación de calles internas en el barrio Cooperativa Bermejo de Guaymallén

El municipio de Guaymallén inició obras de pavimentación para mejorar la circulación y brindar más comodidad y seguridad a quienes viven en el barrio.

Pavimentación de calles de el Bº Cooperativa Bermejo.

En el lugar se recuperan las arterias internas que presentaban un avanzado estado de deterioro, con múltiples roturas por conexiones domiciliarias de agua y con una superficie de rodamiento con su vida útil cumplida.

Estas tareas, que actualmente se ejecutan en calle Luis Pizarro, frente a la plaza del barrio, implican limpieza de superficie, creación de una nueva base estabilizada, la imprimación de adherencia y la posterior colocación de una nueva carpeta asfáltica en caliente.

Estos trabajos, que se traducen en mejor calidad de vida para los habitantes del vecindario y en una optimización de condiciones de circulación vehicular, se llevan adelante con recursos del municipio, es decir, materiales, maquinarias específicas del parque automotor local y operarios capacitados.

Se trata de un compromiso permanente de la comuna, resultado del buen orden y de metas claras para seguir creciendo.

