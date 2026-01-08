Comenzó la pavimentación de calles internas en el barrio Cooperativa Bermejo de Guaymallén

Pavimentación de calles de el Bº Cooperativa Bermejo.

Por Sitio Andino Departamentales







El Municipio de Guaymallén, a través de su Plan de mejora de la trama vial puso en marcha las tareas de pavimentación de las calles internas del Bº Cooperativa Bermejo, en el distrito El Bermejo.

En el lugar se recuperan las arterias internas que presentaban un avanzado estado de deterioro, con múltiples roturas por conexiones domiciliarias de agua y con una superficie de rodamiento con su vida útil cumplida.

image Estas tareas, que actualmente se ejecutan en calle Luis Pizarro, frente a la plaza del barrio, implican limpieza de superficie, creación de una nueva base estabilizada, la imprimación de adherencia y la posterior colocación de una nueva carpeta asfáltica en caliente.

Estos trabajos, que se traducen en mejor calidad de vida para los habitantes del vecindario y en una optimización de condiciones de circulación vehicular, se llevan adelante con recursos del municipio, es decir, materiales, maquinarias específicas del parque automotor local y operarios capacitados.

Se trata de un compromiso permanente de la comuna, resultado del buen orden y de metas claras para seguir creciendo.