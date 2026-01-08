Fiesta Nacional del Chivo 2026: la grilla completa de artistas.

La edición 2026 de la Fiesta Nacional del Chivo propone mucho más que una sucesión de espectáculos de artistas : se presenta como una experiencia integral diseñada para habitar el predio, elegir recorridos propios y sumergirse en la identidad de Malargüe desde diversos frentes.

Con una entrada general fijada en $15.000 por noche (a excepción del cierre), el evento promete ser el epicentro del turismo regional durante la segunda semana de enero.

Evento cultural Malargüe presentó oficialmente la Fiesta Nacional del Chivo: cinco noches especiales durante enero

Edición 2026 Malargüe coronó a Lourdes Priscila Arroyo, como su flamante reina de la Vendimia

La estructura del festival ha sido pensada para ofrecer climas diferenciados según el día, permitiendo que tanto el público local como el turista encuentren su espacio ideal.

La Fiesta Nacional del Chivo arrancó este miércoles con la fiesta de la Vendimia de Malargüe.

Fiesta Nacional del Chivo y Vendimia Departamental de Malargüe 2026

La edición 2026 arrancó con la Fiesta de la Vendimia de Malargüe, que coronó a Lourdes Priscila Arroyo . En la oportunidad, el plato fuerte estuvo a cargo de Los Trovadores de Cuyo, entre otros artistas.

El encuentro continuará hasta el domigo, con una amplia variedad de propuestas:

Jueves 8: noche de peñas

Apertura: Repetición Vendimia Malariegos

Joel y su Canto Malargüino

Las Voces del Salitral

Dúo Oyarzabal Navarro

Piko Frank

Christian Herrera

Dúo Camelias

Dúo Los Cuñas

Embed

Viernes 9: noche Central y elección

Apertura: La Manta de Tres Colores

Grupo Alternativa

Presentación de las Reinas y Aliados

Los Jarillales

Elección Reina Nacional del Chivo

Paquito Ocaño

Lázaro Caballero

Lucas Martínez

Embed

Sábado 10: Gran Festival

Apertura: Elenco Amulen

Ampliando Fronteras

Las Guitarras del Sur

Los de Bordarán

Agustín Lineros

Ecos del Valle

Zúmbale Primo

La K’uppe

Los Gorriones del Sur

Embed

Domingo 11: Chivo Rock (Entrada Libre)

MIB

Fracción Eclipse

Teloneros

Natalia Natalia

Cuatro Cuartos

Disueltos

LaVanda

Pájaros Negros.

artistas fiesta del chivo 2026 Los protagonistas de la Fiesta del Chivo.

Gastronomía y paseo de compras: el alma del predio

Más allá del escenario principal, la fiesta se vive en los patios cerveceros, que funcionan como nodos sociales ideales para la previa o el descanso entre recitales. La oferta se complementa con puestos de tragos y sectores dulces (helados, batidos y candy), favoritos de las familias que buscan extender la velada.

Fiesta Nacional del Chivo y Vendimia Departamental de Malargüe 2026 El chivo a las llamas, el gran atractivo gastronómico. Foto: Municipalidad de Malargüe

El paseo comercial destaca por su diversidad: