Fiesta Nacional del Chivo 2026: la grilla completa de artistas.

La edición 2026 de la Fiesta Nacional del Chivo propone mucho más que una sucesión de espectáculos de artistas: se presenta como una experiencia integral diseñada para habitar el predio, elegir recorridos propios y sumergirse en la identidad de Malargüe desde diversos frentes.
El encuentro continuará hasta el domigo, con una amplia variedad de propuestas:
Jueves 8: noche de peñas
Apertura: Repetición Vendimia Malariegos
Joel y su Canto Malargüino
Las Voces del Salitral
Dúo Oyarzabal Navarro
Piko Frank
Christian Herrera
Dúo Camelias
Dúo Los Cuñas
Viernes 9: noche Central y elección
Apertura: La Manta de Tres Colores
Grupo Alternativa
Presentación de las Reinas y Aliados
Los Jarillales
Elección Reina Nacional del Chivo
Paquito Ocaño
Lázaro Caballero
Lucas Martínez
Sábado 10: Gran Festival
Apertura: Elenco Amulen
Ampliando Fronteras
Las Guitarras del Sur
Los de Bordarán
Agustín Lineros
Ecos del Valle
Zúmbale Primo
La K’uppe
Los Gorriones del Sur
Domingo 11: Chivo Rock (Entrada Libre)
MIB
Fracción Eclipse
Teloneros
Natalia Natalia
Cuatro Cuartos
Disueltos
LaVanda
Pájaros Negros.
Gastronomía y paseo de compras: el alma del predio
Más allá del escenario principal, la fiesta se vive en los patios cerveceros, que funcionan como nodos sociales ideales para la previa o el descanso entre recitales. La oferta se complementa con puestos de tragos y sectores dulces (helados, batidos y candy), favoritos de las familias que buscan extender la velada.
El paseo comercial destaca por su diversidad:
Sector Regional: ropa gaucha, artículos de campo y productos del mundo rural.
Feria Multirubro: ropa, accesorios y opciones urbanas para quienes buscan precios.
Artesanos y Productores: un espacio dedicado al oficio malargüino con piezas únicas, junto a un sector de productos regionales como chocolates, alfajores y dulces típicos, ideales para llevar un recuerdo de la identidad local.