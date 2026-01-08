8 de enero de 2026
Fiesta Nacional del Chivo 2026: la grilla completa de artistas

Arrancó la edición 2026 de la Fiesta Nacional del Chivo y se extenderá hasta el domingo 11 de enero, en el predio Raíces Malargüinas. Todos los detalles.

Foto: Municipalidad de Malargüe
 Por Natalia Mantineo

La edición 2026 de la Fiesta Nacional del Chivo propone mucho más que una sucesión de espectáculos de artistas: se presenta como una experiencia integral diseñada para habitar el predio, elegir recorridos propios y sumergirse en la identidad de Malargüe desde diversos frentes.

Fiesta Nacional del Chivo: una propuesta para cada jornada

La estructura del festival ha sido pensada para ofrecer climas diferenciados según el día, permitiendo que tanto el público local como el turista encuentren su espacio ideal.

El encuentro continuará hasta el domigo, con una amplia variedad de propuestas:

Jueves 8: noche de peñas

  • Apertura: Repetición Vendimia Malariegos

  • Joel y su Canto Malargüino

  • Las Voces del Salitral

  • Dúo Oyarzabal Navarro

  • Piko Frank

  • Christian Herrera

  • Dúo Camelias

  • Dúo Los Cuñas

Viernes 9: noche Central y elección

  • Apertura: La Manta de Tres Colores

  • Grupo Alternativa

  • Presentación de las Reinas y Aliados

  • Los Jarillales

  • Elección Reina Nacional del Chivo

  • Paquito Ocaño

  • Lázaro Caballero

  • Lucas Martínez

Sábado 10: Gran Festival

  • Apertura: Elenco Amulen

  • Ampliando Fronteras

  • Las Guitarras del Sur

  • Los de Bordarán

  • Agustín Lineros

  • Ecos del Valle

  • Zúmbale Primo

  • La K’uppe

  • Los Gorriones del Sur

Domingo 11: Chivo Rock (Entrada Libre)

  • MIB

  • Fracción Eclipse

  • Teloneros

  • Natalia Natalia

  • Cuatro Cuartos

  • Disueltos

  • LaVanda

  • Pájaros Negros.

Gastronomía y paseo de compras: el alma del predio

Más allá del escenario principal, la fiesta se vive en los patios cerveceros, que funcionan como nodos sociales ideales para la previa o el descanso entre recitales. La oferta se complementa con puestos de tragos y sectores dulces (helados, batidos y candy), favoritos de las familias que buscan extender la velada.

Fiesta Nacional del Chivo y Vendimia Departamental de Malargüe 2026
El paseo comercial destaca por su diversidad:

  • Sector Regional: ropa gaucha, artículos de campo y productos del mundo rural.

  • Feria Multirubro: ropa, accesorios y opciones urbanas para quienes buscan precios.

  • Artesanos y Productores: un espacio dedicado al oficio malargüino con piezas únicas, junto a un sector de productos regionales como chocolates, alfajores y dulces típicos, ideales para llevar un recuerdo de la identidad local.

