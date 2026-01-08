8 de enero de 2026
Sitio Andino
Edición 2026

Malargüe coronó a Lourdes Priscila Arroyo, como su flamante reina de la Vendimia

En la inauguración de la Fiesta Nacional del Chivo, Malargüe coronó como reina de la Vendimia a la representante de La Escondida. Hubo unos 20 mil espectadores.

Foto: Municipalidad de Malargüe
Por Sitio Andino Sociedad

El Parque Raíces Malargüinas se transformó en el escenario de la cultura argentina al recibir la primera noche de la Fiesta Nacional del Chivo, enmarcada por una Fiesta de la Vendimia que quedará en el recuerdo por su masividad y despliegue artístico. En la oportunidad, Lourdes Priscila Arroyo, de La Escondida, se coronó como la reina de la Vendimia.

La reina de la Vendimia de Malargüe es la candidata de La Escondida, Lourdes Priscila Arroyo.

Reina de la Vendimia, elegida por voto electrónico

Con el intendente Celso Jaque como anfitrión, y la presencia destacada del Ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, la comunidad malargüina demostró por qué esta fiesta es un pilar de la región. El evento no solo congregó a vecinos, sino que atrajo a una multitud de turistas y una delegación chilena que aportó su color y gastronomía transandina.

Autoridades locales acompañaron a Celso Jaque en la ceremonia.

El clímax de la noche llegó con el sistema de voto electrónico, donde el público fue el gran jurado. Tras el escrutinio de 236 votos, los resultados consagraron a las nuevas representantes que irán por la corona nacional en "90 cosechas de una misma cepa".

Lourdes Priscila Arroyo, de La Escondida, recibió 110 votos, en tanto, la virreina, Rosario Cabello, de Río Grande se consagró con 82 sufragios.

La despedida de Catalina Di Marco y Guadalupe Vázquez (Reina y Virreina salientes) cerró un ciclo con lágrimas de agradecimiento y el aplauso cerrado de un parque colmado.

Un escenario de estrellas

El espectáculo central, dirigido por Coty Ostrowsky, fue un viaje sensorial por la historia local. A través de la danza y una narrativa visual impactante, se homenajeó la lucha y el amor por la tierra. Los momentos más significativos incluyeron:

  • La Bendición de los Frutos: un emotivo encuentro de fe entre pastores y curas locales.

  • La puesta en escena: una narrativa que resaltó cómo las diferencias culturales se funden para crear la identidad única de Malargüe.

  • Alcance Nacional: la transmisión en vivo de la TV Pública permitió que la esencia del sur llegara a millones de hogares.

Con un gran despliegue escénico, Malargüe celebró su fiesta de la Vendimia.

La música fue el hilo conductor de una noche que no dio respiro. Entre los artistas que estuvieron presentes se destacó la presencia d elos emblemáticos Trovadores de Cuyo, la sensibilidad de Maggie Cullen, el tradicionalismo de Armonía del Valle y Nuevo Encuentro y la alegría de El Charro Malargüino. El cierre stuvo a cargo de DJ Grosso y Juan Sepúlveda.

Los Trovadores de Cuyo, los grandes protagonistas del Festival del Chivo.

La fiesta continúa

El predio Raíces Malargüinas sigue abierto con su oferta de food trucks, artesanías y juegos. La Fiesta Nacional del Chivo continuará hasta el 11 de enero, prometiendo más noches de excelencia artística y el mejor sabor del campo argentino.

