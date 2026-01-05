5 de enero de 2026
Terrible siniestro vial

Un motociclista perdió una pierna tras un grave choque en Guaymallén y su estado es crítico

Una motocicleta y una camioneta chocaron en Guaymallén. El joven sufrió amputación de un miembro inferior y politraumatismos. Investiga la Oficina Fiscal.

Choque en Guaymallén: el joven está internado en estado crítico en el Hospital Central.

Foto: Cristian Lozano
Un grave choque en Guaymallén dejó a un motociclista de 26 años internado en estado crítico, tras colisionar con una camioneta en la esquina de Godoy Cruz y Álvarez. El conductor de la moto sufrió amputación y fue asistido por el SEC antes de su traslado al Hospital Central.

Choque en Guaymallén: amputación y grave estado de un motociclista de 26 años

En el hecho, que tuvo lugar a las 22:25 del lunes, se vieron involucrados una motocicleta Honda XR 250 cc, conducida por B. A. M., y una camioneta Renault Duster, manejada por N. G. R., de 39 años.

Según los primeros datos, el siniestro fue reportado por vecinos mediante llamados a la línea de emergencias 911. Al arribar el personal policial, se constató que la camioneta circulaba por calle Godoy Cruz hacia el este cuando, por causas que se investigan, realizó una maniobra de giro a la izquierda y se produjo el impacto con la moto en el costado izquierdo del vehículo. Tras el choque, la motocicleta quedó sobre la vereda norte.

En el lugar intervino personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que asistió a ambas partes y dispuso el traslado urgente del motociclista al Hospital Central, diagnosticando politraumatismos por accidente vial.

Horas más tarde, desde el nosocomio informaron que el joven sufrió amputación del miembro inferior derecho y que permanece en estado crítico, bajo atención médica especializada.

En tanto, al conductor de la camioneta se le practicó un dosaje de alcohol en sangre, que arrojó 0,16 g/l. La Oficina Fiscal de jurisdicción quedó a cargo de las actuaciones para establecer formalmente la mecánica del hecho y responsabilidades.

