¡Atención conductores! Guaymallén facilita el retiro de autos y motos secuestrados

El Municipio de Guaymallén decidió condonar el costo de acarreo y estadía del vehículo para estimular el retiro de los vehículos por parte de sus dueños y hacer lugar en la Playa de Secuestros de la comuna.

El titular del vehículo debe concurrir a la sede de los Juzgados Viales de Guaymallén (Bandera de Los Andes 350, distrito San José). Allí obtienen el boleto para cancelar sólo la multa vial en un solo pago y con el recibo de pago se presenta en la Playa de Secuestros para retirar su auto o moto (calle Los Eucaliptos sin número distrito El Sauce), al lado del Centro Verde Municipal.

La medida en Guaymallén estará vigente hasta el 31 de enero El subdirector de Seguridad Vial y Tránsito, Martín Adi, dijo: “recomendaría que se aproveche porque la medida está vigente hasta el 31 de enero”. Luego Adi explicó que hay casos puntuales en los que no se puede acceder al beneficio: infracciones graves o gravísimas reiteradas en los últimos 24 meses. “Por ejemplo, si el vehículo fue retenido por alcoholemia, no se puede acceder al beneficio, si está con un una medida judicial tampoco”.

