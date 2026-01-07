¡Atención conductores! Guaymallén facilita el retiro de autos y motos secuestrados

El Municipio de Guaymallén decidió condonar el costo de acarreo y estadía del vehículo para estimular el retiro de los vehículos por parte de sus dueños y hacer lugar en la Playa de Secuestros de la comuna.
La medida busca liberar espacio en la Playa de Secuestros en Guaymallén y está disponible para vehículos sin infracciones graves o medidas judiciales.
El Municipio de Guaymallén decidió condonar el costo de acarreo y estadía del vehículo para estimular el retiro de los vehículos por parte de sus dueños y hacer lugar en la Playa de Secuestros de la comuna.
El titular del vehículo debe concurrir a la sede de los Juzgados Viales de Guaymallén (Bandera de Los Andes 350, distrito San José). Allí obtienen el boleto para cancelar sólo la multa vial en un solo pago y con el recibo de pago se presenta en la Playa de Secuestros para retirar su auto o moto (calle Los Eucaliptos sin número distrito El Sauce), al lado del Centro Verde Municipal.
El subdirector de Seguridad Vial y Tránsito, Martín Adi, dijo: “recomendaría que se aproveche porque la medida está vigente hasta el 31 de enero”. Luego Adi explicó que hay casos puntuales en los que no se puede acceder al beneficio: infracciones graves o gravísimas reiteradas en los últimos 24 meses. “Por ejemplo, si el vehículo fue retenido por alcoholemia, no se puede acceder al beneficio, si está con un una medida judicial tampoco”.