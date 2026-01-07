7 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Beneficio

¡Atención conductores! Guaymallén facilita el retiro de autos y motos secuestrados

La medida busca liberar espacio en la Playa de Secuestros en Guaymallén y está disponible para vehículos sin infracciones graves o medidas judiciales.

Playa de secuestros en Guaymallén.

Playa de secuestros en Guaymallén.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Guaymallén decidió condonar el costo de acarreo y estadía del vehículo para estimular el retiro de los vehículos por parte de sus dueños y hacer lugar en la Playa de Secuestros de la comuna.

El titular del vehículo debe concurrir a la sede de los Juzgados Viales de Guaymallén (Bandera de Los Andes 350, distrito San José). Allí obtienen el boleto para cancelar sólo la multa vial en un solo pago y con el recibo de pago se presenta en la Playa de Secuestros para retirar su auto o moto (calle Los Eucaliptos sin número distrito El Sauce), al lado del Centro Verde Municipal.

Lee además
Tras el ataque, fue trasladado de urgencia al hospital Central, donde permaneció internado en terapia intensiva
A causa de la gravedad de las lesiones

Falleció el joven de 19 años que fue atropellado en Guaymallén y agravaron la imputación para los acusados
El hallazgo se produjo en calle Victoria al 2400 video
Averiguación de muerte

El relato de un testigo tras el hallazgo de un cuerpo en Guaymallén: "Se estancaba y volvía a seguir"

La medida en Guaymallén estará vigente hasta el 31 de enero

El subdirector de Seguridad Vial y Tránsito, Martín Adi, dijo: “recomendaría que se aproveche porque la medida está vigente hasta el 31 de enero”. Luego Adi explicó que hay casos puntuales en los que no se puede acceder al beneficio: infracciones graves o gravísimas reiteradas en los últimos 24 meses. “Por ejemplo, si el vehículo fue retenido por alcoholemia, no se puede acceder al beneficio, si está con un una medida judicial tampoco”.

Temas
Seguí leyendo

Violencia, acusaciones cruzadas y denuncias: el trasfondo del crimen de Guaymallén

Crimen de Cynthia Landi en Guaymallén: tres policías imputados y un chofer prófugo

Guaymallén: encontraron el cuerpo de una mujer en el interior de una acequia

"¿Por qué mataron a mi hija?": el duro relato de la madre de la mujer baleada en Guaymallén

Un motociclista perdió una pierna tras un grave choque en Guaymallén y su estado es crítico

Por el colapso de la Playa de Secuestro, Guaymallén habilita el retiro de vehículos pagando solo la multa

Un policía quedó aprehendido por el asesinato de una mujer frente a un boliche en Guaymallén

Guaymallén: detuvieron a un conductor ebrio tras una persecución y un choque

LO QUE SE LEE AHORA
El caso se conoció a partir del ingreso simultáneo de numerosos pacientes con síntomas compatibles con intoxicación video
Alerta sanitaria

General Alvear: 40 personas intoxicadas por consumir lomos con mayonesa contaminada

Las Más Leídas

Acusaciones mutuas y fuertes contradicciones entre la familia de la víctima y La Turca
Videos

Violencia, acusaciones cruzadas y denuncias: el trasfondo del crimen de Guaymallén

El hallazgo se produjo en calle Victoria al 2400 video
Averiguación de muerte

El relato de un testigo tras el hallazgo de un cuerpo en Guaymallén: "Se estancaba y volvía a seguir"

El monto de la recompensa es superior a $10.000.000 por cada uno de los tres hombres desaparecidos en Mendoza en 2023.
Ministerio de Seguridad

Buscan a tres hombres desaparecidos y ofrecen una millonaria recompensa por información

Las autoridades piden consultar el estado del Paso Internacional Los Libertadores antes de viajar.
Prevención vial

Atención viajeros: el Paso Los Libertadores cerrará esta medianoche por pronóstico adverso

Continúa el calor en Mendoza este miércoles.
El clima

Calor, tormentas y posible granizo: el pronóstico del tiempo para este miércoles en Mendoza