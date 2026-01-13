13 de enero de 2026
Salud pública y recupero de fondos: el Schestakow fue el hospital con mayor facturación en 2025

La directora del hospital Gabriela Funes destacó que el programa busca fortalecer la salud pública y garantizar una atención eficiente y de calidad.

Hospital Teodoro J. Schestakow de San Rafael.

El Hospital Teodoro J. Schestakow de San Rafael fue el hospital público que más dinero recaudó por prestaciones en salud a obras sociales y prepagas en 2025 a través del sistema Reforsal, facturando más de $2.773 millones, superando al Hospital Central y al Hospital Notti, y consolidándose como el efector público con mayor recupero económico en la provincia de Mendoza.

La directora del Nosocomio, Gabriela Funes, se manifestó sobre estos datos: "Este es un programa provincial de salud, en donde se hizo un análisis exhaustivo, se trazaron todas las metas, como un gran mapa de navegación con objetivos desde el 2024 al 2030, buscándose con estas políticas trascender las gestiones. Nosotros desde el hospital nuestra prioridad es el paciente sin mutual, pero estamos habilitados a atender pacientes con Obras Sociales y Prepagas, nosotros como institución utilizamos la prefacturación y eso se pasa al REFORSAL (Ente de Recuperación de Fondos para el Fortalecimiento del Sistema de Salud) , el cual se encarga de la cobranza".

También agregó Funes; "la salud pública es para todos, pero eso no implica que sea gratuito, la atención obviamente que tiene un costo, nosotros no le cobramos al afiliado pero si a las Obras Sociales, esto está dentro de este programa que lo que busca es que la atención de salud sea eficiente y una atención de calidad".

El Hospital Teodoro J. Schestakow fue quien más recaudó por prestaciones a Obras Sociales

