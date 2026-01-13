Salud pública y recupero de fondos: el Schestakow fue el hospital con mayor facturación en 2025

Hospital Teodoro J. Schestakow de San Rafael.

La directora del Nosocomio, Gabriela Funes, se manifestó sobre estos datos: "Este es un programa provincial de salud, en donde se hizo un análisis exhaustivo, se trazaron todas las metas, como un gran mapa de navegación con objetivos desde el 2024 al 2030, buscándose con estas políticas trascender las gestiones. Nosotros desde el hospital nuestra prioridad es el paciente sin mutual, pero estamos habilitados a atender pacientes con Obras Sociales y Prepagas, nosotros como institución utilizamos la prefacturación y eso se pasa al REFORSAL (Ente de Recuperación de Fondos para el Fortalecimiento del Sistema de Salud) , el cual se encarga de la cobranza".

También agregó Funes; "la salud pública es para todos, pero eso no implica que sea gratuito, la atención obviamente que tiene un costo, nosotros no le cobramos al afiliado pero si a las Obras Sociales, esto está dentro de este programa que lo que busca es que la atención de salud sea eficiente y una atención de calidad".

