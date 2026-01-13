13 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Cultura y patrimonio

El Espacio Arizu se prepara para una gran peña folclórica el 31 de enero

El evento al aire libre en Godoy Cruz invita a vecinos y turistas a disfrutar de baile, platos típicos y una amplia oferta de vinos mendocinos.

Folclore en el Espacio Arizu.

Folclore en el Espacio Arizu.

Por Sitio Andino Departamentales

El Espacio Arizu en el departamento de Godoy Cruz se transformará en el epicentro de la música popular argentina con una gran peña folclórica. En esta oportunidad, la cita es para el sábado 31 de enero, a partir de las 20.

Cabe destacar que, la propuesta fue pensada para quienes disfrutan del baile, la música en vivo y la identidad cultural. Es que, la idea es compartir una noche distendida, con livings, mesas de vinos y gastronomía típica, en un entorno que conjuga historia y vanguardia.

Lee además
Un viaje sensorial por el impresionismo de Van Gogh.
Experiencia sensorial

"Van Gogh: una experiencia inmersiva" extiende su temporada en Espacio Arizu
godoy cruz propone actividades culturales y recreativas para disfrutar en familia
Planes de verano

Godoy Cruz propone actividades culturales y recreativas para disfrutar en familia

Además, el evento se desarrollará íntegramente al aire libre, aprovechando el amplio patio del complejo, recientemente distinguido en 2025 como la Mejor Experiencia Turística y/o Cultural por la Asociación de Ejecutivos de Mendoza (AEM). Así, refuerza su valor como espacio de referencia para la cultura y el turismo local.

Artistas locales y sonidos contemporáneos en el Espacio Arizu

La grilla artística propone un recorrido por los ritmos tradicionales del folclore argentino, incorporando nuevas sonoridades y miradas actuales. En ese marco, el escenario contará con la presencia de:

  • Seba Garay, reconocido cantautor y gestor cultural, referente del folclore cuyano. Es que, cuenta con una trayectoria de más de una década en escenarios nacionales e internacionales.
  • La Rienda, grupo mendocino que se destaca por su fusión de ritmos folklóricos tradicionales con tecnología e instrumentos modernos. Así, se logra un sonido fresco y potente.
  • La Doble, formación creada en 2017 que reinterpreta los ritmos argentinos. Esta propuesta se destaca por combinar violín, percusión, guitarra y voces.

Sabores, vino y patrimonio cultural

La experiencia se completa con una propuesta gastronómica basada en cocina de fuegos, ideal para acompañar las noches de verano, junto a una amplia mesa de vinos. Todo ello en el marco del Espacio Arizu, patrimonio histórico e industrial de Godoy Cruz, que se consolida como punto de encuentro para la cultura, la música y la identidad local.

Más detalles de la degustación en Godoy Cruz

  • Fecha y horario: sábado 31 de enero, de 20 a 01
  • Lugar: Patio del Espacio Arizu (Belgrano 1322, Godoy Cruz)
  • Entradas: entradaweb
Temas
Seguí leyendo

Comienza en Godoy Cruz "Arizu Vibras" con música y gastronomía en el Espacio Arizu

Guaymallén: refuerzan el ordenamiento del tránsito por las obras en el Acceso Este

El Nihuil celebró la apertura de la temporada de verano y destacó el crecimiento turístico

Escándalo vendimial: Malargüe oficializó el nombre de la sucesora de Rosario Cabello

Vino y verano: San Rafael invita a vivir la ruta de bodegas con degustaciones gratuitas

La Nave Cultural recibe una nueva edición de los Picnics Musicales

Tunuyán: preventa de entradas hasta el 25 de enero para la Vendimia y el Festival de la Tonada

La vacunación materna contra el VSR ya se aplica en el Valle de Uco

LO QUE SE LEE AHORA
Escándalo vendimial: Malargüe oficializó los cambios en su corte tras la salida de la virreina 2026.
Fiesta de la Vendimia

Escándalo vendimial: Malargüe oficializó el nombre de la sucesora de Rosario Cabello

Las Más Leídas

Sin Impuesto PAÍS, cómo impacta el nuevo esquema del dólar tarjeta en el bolsillo
CONSUMO EN DÓLARES

Sin Impuesto PAÍS, cómo impacta el nuevo esquema del dólar tarjeta en el bolsillo

Paso Internacional Los Libertadores: cómo está hoy. 
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 13 de enero de 2026

El Gobierno de Mendoza modificó el régimen de licencias y garantizó el pago de un adicional a policías y penitenciarios.
Cómo se aplicará

El Gobierno de Mendoza modificó el régimen de licencias y garantizó el pago de un adicional a policías y penitenciarios

Qué es un meteotsunami, el fenómeno que causó temor en la Costa Atlántica.
¿Se puede repetir?

Qué es un meteotsunami, el fenómeno que causó temor en la Costa Atlántica

El crimen de Cynthia Landi sumó prófugos, un coautor imputado y un cambio clave en la situación de policías.
Homicidio en Dorrego

Caso Cynthia Landi: cambian la imputación de los detenidos por el crimen en Guaymallén