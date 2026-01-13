El Espacio Arizu se prepara para una gran peña folclórica el 31 de enero

Folclore en el Espacio Arizu.

Cabe destacar que, la propuesta fue pensada para quienes disfrutan del baile, la música en vivo y la identidad cultural. Es que, la idea es compartir una noche distendida, con livings, mesas de vinos y gastronomía típica, en un entorno que conjuga historia y vanguardia.

Además, el evento se desarrollará íntegramente al aire libre, aprovechando el amplio patio del complejo, recientemente distinguido en 2025 como la Mejor Experiencia Turística y/o Cultural por la Asociación de Ejecutivos de Mendoza (AEM). Así, refuerza su valor como espacio de referencia para la cultura y el turismo local.

Artistas locales y sonidos contemporáneos en el Espacio Arizu La grilla artística propone un recorrido por los ritmos tradicionales del folclore argentino, incorporando nuevas sonoridades y miradas actuales. En ese marco, el escenario contará con la presencia de:

La Rienda , grupo mendocino que se destaca por su fusión de ritmos folklóricos tradicionales con tecnología e instrumentos modernos. Así, se logra un sonido fresco y potente.

La Doble, formación creada en 2017 que reinterpreta los ritmos argentinos. Esta propuesta se destaca por combinar violín, percusión, guitarra y voces. Sabores, vino y patrimonio cultural La experiencia se completa con una propuesta gastronómica basada en cocina de fuegos, ideal para acompañar las noches de verano, junto a una amplia mesa de vinos. Todo ello en el marco del Espacio Arizu, patrimonio histórico e industrial de Godoy Cruz, que se consolida como punto de encuentro para la cultura, la música y la identidad local. Más detalles de la degustación en Godoy Cruz Fecha y horario: sábado 31 de enero, de 20 a 01

Lugar: Patio del Espacio Arizu (Belgrano 1322, Godoy Cruz)

Entradas: entradaweb