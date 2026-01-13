"Van Gogh: una experiencia inmersiva" extiende su temporada en Espacio Arizu

El Espacio Arizu en Godoy Cruz , se transforma este verano en un verdadero universo artístico con “ Van Gogh : una experiencia inmersiva” . Entonces, la propuesta, tras su exitosa inauguración, extiende su permanencia durante todo enero y continuará en febrero. Por lo que, esta extensión permite que más personas puedan disfrutar de este recorrido sensorial único.

Ubicada en Belgrano 1322, la muestra invita a sumergirse en la genialidad de Vincent Van Gogh y otros referentes del impresionismo. Así, la experiencia combina arte clásico y tecnología de última generación. De esta manera, el público puede redescubrir obras icónicas desde una perspectiva completamente diferente, envolvente y emocional.

A través de proyecciones en gran formato, música envolvente y una narración guiada, la exhibición propone adentrarse en el universo artístico de Van Gogh. La misma está acompañada de creaciones de Monet, Degas, Manet y otros maestros europeos del impresionismo.

Cabe destacar que, son más de 70 imágenes emblemáticas se proyectan sobre paredes, techos y suelos . De tal modo que, transforma cada espacio en un lienzo vivo que envuelve al espectador.

En este contexto, el Espacio Arizu fue especialmente adaptado para vivir este recorrido inmersivo. Es que, incluye salas de proyección, experiencias de realidad virtual en 3D y un sector con réplicas de obras representativas. También, cuenta con un espacio de dibujo didáctico y áreas interactivas con explicaciones sobre la vida y obra del artista.

Una propuesta cultural que conquista al público

Por otra parte, el éxito de la muestra se refleja en la gran respuesta del público, lo que motivó a extender su duración durante toda la temporada estival. Así, la experiencia se consolida como una de las propuestas culturales más destacadas del verano mendocino. Por lo que, es ideal para disfrutar en familia, con amigos o como plan turístico.

Finalmente, la exhibición ofrece una forma innovadora, accesible y emocionante de acercarse al arte plástico universal, combinando aprendizaje, tecnología y disfrute.

Entradas, horarios y turnos en el Espacio Arizu

Finalmente, la muestra puede visitarse todos los días, de 16 a 00, siendo las 23 el último turno de ingreso. Es que, la experiencia tiene una duración aproximada de 1 hora, con un cupo máximo de 100 personas por turno. De esta manera, se garantiza un recorrido cómodo.

Las entradas están disponibles en Tuentrada.com, en Maxi Mall (Ciudad) y en la boletería del Espacio Arizu, a partir de las 15.30. Además, hay precios promocionales y packs familiares con descuento.

Valores:

Entrada general: $15.000

Pack familiar: $45.000 (2 adultos y 2 menores, a partir de 5 años)

Los menores abonan entrada desde los 5 años y deben ingresar acompañados por un adulto.