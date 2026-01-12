Talleres y mural colectivo: San Carlos invita a unirse a "Pajaritos Volando"

El departamento de San Carlos, encabezado por su Reina Departamental, Virginia Gómez, invita a la comunidad a participar de la iniciativa "Pajaritos Volando". A través de talleres de mosaiquismo y la recolección de materiales, se construirá un mural colectivo que simboliza la esperanza y la lucha contra el cáncer infantil.
Bajo el lema "Tu pequeño gesto puede cambiar una gran historia", la Municipalidad de San Carlos, a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Salud, busca concientizar sobre el cáncer infantil y el diagnóstico temprano. El diseño del Mural es una obra colectiva en la que participaran niños y niñas pacientes oncológicos del Hospital Dr. Humberto Notti.
Se solicita a los vecinos y comercios la donación de los siguientes insumos para la construcción del mural:
Azulejos de 15×15 cm (colores surtidos).
Cerámica de piso (no porcellanato) en colores blanco, azul y verde.
Recortes de azulejos y cerámicas.
Cola vinílica (de ferretería)
Malla de fibra de vidrio (tipo Durlock).
Las donaciones pueden depositarse en las distintas delegaciones del departamento de San Carlos.
Agenda de Actividades en San Carlos
Talleres Gratuitos: Viernes 16 y viernes 23 de enero, en doble turno (10:00 horas y 17:00 horas), en el Centro de Educación San Carlos (Terminal de Ómnibus de Eugenio Bustos).
Construcción del Mural: Se llevará a cabo los días 29, 30 y 31 de enero en el Parque «Pueblo Mágico de los Niños», Eugenio Bustos.
Inauguración oficial: El cierre de la campaña y la inauguración del mural se realizarán el 13 de febrero (horario a confirmar), en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil.
Esta iniciativa no solo busca embellecer un espacio público, sino también generar un fuerte mensaje de solidaridad y acompañamiento a las familias que atraviesan esta enfermedad. "Más conciencia, más diagnóstico temprano, más vida", es el mensaje que San Carlos busca multiplicar.
La Municipalidad de San Carlos invita a sumarse a Pajaritos Volando. Juntos, con pequeños gestos, podemos hacer grandes cambios.