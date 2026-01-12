12 de enero de 2026
{}
Talleres y mural colectivo: San Carlos invita a unirse a "Pajaritos Volando"

Vecinos y comercios de San Carlos pueden colaborar con materiales para un mural que simboliza la lucha contra el cáncer infantil y la inclusión de niños pacientes.

Pajaritos Volando llega a San Carlos.

Por Sitio Andino Departamentales

El departamento de San Carlos, encabezado por su Reina Departamental, Virginia Gómez, invita a la comunidad a participar de la iniciativa "Pajaritos Volando". A través de talleres de mosaiquismo y la recolección de materiales, se construirá un mural colectivo que simboliza la esperanza y la lucha contra el cáncer infantil.

Bajo el lema "Tu pequeño gesto puede cambiar una gran historia", la Municipalidad de San Carlos, a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Salud, busca concientizar sobre el cáncer infantil y el diagnóstico temprano. El diseño del Mural es una obra colectiva en la que participaran niños y niñas pacientes oncológicos del Hospital Dr. Humberto Notti.

¿Cómo colaborar?

  • Se solicita a los vecinos y comercios la donación de los siguientes insumos para la construcción del mural:
  • Azulejos de 15×15 cm (colores surtidos).
  • Cerámica de piso (no porcellanato) en colores blanco, azul y verde.
  • Recortes de azulejos y cerámicas.
  • Cola vinílica (de ferretería)
  • Malla de fibra de vidrio (tipo Durlock).

Las donaciones pueden depositarse en las distintas delegaciones del departamento de San Carlos.

image

Agenda de Actividades en San Carlos

  • Talleres Gratuitos: Viernes 16 y viernes 23 de enero, en doble turno (10:00 horas y 17:00 horas), en el Centro de Educación San Carlos (Terminal de Ómnibus de Eugenio Bustos).
  • Construcción del Mural: Se llevará a cabo los días 29, 30 y 31 de enero en el Parque «Pueblo Mágico de los Niños», Eugenio Bustos.
  • Inauguración oficial: El cierre de la campaña y la inauguración del mural se realizarán el 13 de febrero (horario a confirmar), en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil.

Esta iniciativa no solo busca embellecer un espacio público, sino también generar un fuerte mensaje de solidaridad y acompañamiento a las familias que atraviesan esta enfermedad. "Más conciencia, más diagnóstico temprano, más vida", es el mensaje que San Carlos busca multiplicar.

La Municipalidad de San Carlos invita a sumarse a Pajaritos Volando. Juntos, con pequeños gestos, podemos hacer grandes cambios.

