Talleres y mural colectivo: San Carlos invita a unirse a "Pajaritos Volando"

El departamento de San Carlos , encabezado por su Reina Departamental, Virginia Gómez, invita a la comunidad a participar de la iniciativa "Pajaritos Volando" . A través de talleres de mosaiquismo y la recolección de materiales, se construirá un mural colectivo que simboliza la esperanza y la lucha contra el cáncer infantil .

Bajo el lema "Tu pequeño gesto puede cambiar una gran historia" , la Municipalidad de San Carlos, a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Salud, busca concientizar sobre el cáncer infantil y el diagnóstico temprano. El diseño del Mural es una obra colectiva en la que participaran niños y niñas pacientes oncológicos del Hospital Dr. Humberto Notti.

Las donaciones pueden depositarse en las distintas delegaciones del departamento de San Carlos.

Agenda de Actividades en San Carlos

Talleres Gratuitos: Viernes 16 y viernes 23 de enero, en doble turno (10:00 horas y 17:00 horas), en el Centro de Educación San Carlos (Terminal de Ómnibus de Eugenio Bustos).

Construcción del Mural: Se llevará a cabo los días 29, 30 y 31 de enero en el Parque «Pueblo Mágico de los Niños», Eugenio Bustos.

Inauguración oficial: El cierre de la campaña y la inauguración del mural se realizarán el 13 de febrero (horario a confirmar), en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil.

Esta iniciativa no solo busca embellecer un espacio público, sino también generar un fuerte mensaje de solidaridad y acompañamiento a las familias que atraviesan esta enfermedad. "Más conciencia, más diagnóstico temprano, más vida", es el mensaje que San Carlos busca multiplicar.

La Municipalidad de San Carlos invita a sumarse a Pajaritos Volando. Juntos, con pequeños gestos, podemos hacer grandes cambios.