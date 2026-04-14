San Carlos informó sobre la presencia de la "chinche arce" y llevó tranquilidad a los vecinos

El Municipio de San Carlos , a través del Área de Ambiente, informó a la comunidad sobre la presencia de la denominada “chinche arce” , un insecto que suele aparecer con mayor frecuencia durante la temporada invernal .

Desde el área llevaron tranquilidad a los vecinos al aclarar que se trata de una especie inofensiva , que no representa riesgos para la salud ni ocasiona daños materiales en los hogares.

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Durante los meses de bajas temperaturas, es habitual que estos insecto s busquen refugio en espacios más cálidos , por lo que pueden intentar ingresar a las viviendas para resguardarse del frío y entrar en un estado similar a la hibernación.

En este sentido, se recomienda a la población adoptar medidas preventivas simples , como la colocación de mosquiteras y el sellado de aberturas para evitar su ingreso.

En caso de encontrarlos dentro del hogar, se sugiere aplicar métodos seguros y amigables con el ambiente, como retirarlos con una escoba o utilizar agua con jabón para su control.

Asimismo, desde el Área de Ambiente recordaron la importancia de mantener patios y jardines limpios y evitar la quema de hojas, ya que esta práctica resulta perjudicial para el ambiente. En su lugar, se promueve la realización de compost como alternativa sustentable para reutilizar residuos orgánicos.

Finalmente, destacaron que el Municipio continúa trabajando en la concientización y el cuidado del ambiente, brindando información clara y herramientas prácticas para la comunidad.