18 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
San Carlos

San Carlos: una nena de 2 años ingirió lavandina por accidente y quedó internada

La menor habría tomado el líquido desde una botella que encontró en una mesada. Fue trasladada al hospital Notti tras presentar lesiones internas.

Imagen ilustrativa.

Imagen ilustrativa.

Imagen generada con Inteligencia Artificial
Por Sitio Andino Policiales

Una nena de 2 años fue hospitalizada durante la madrugada de este sábado luego de ingerir de manera accidental un líquido con lavandina en una vivienda de San Carlos.

El hecho ocurrió minutos antes de la 1 de hoy en calle Libertad, en la zona de Tres Esquinas, y fue reportado al 911 por personal del servicio de emergencias médicas, que asistió a la víctima.

Lee además
11 mil kilos de alimentos donados en San Carlos.

Una importante firma nacional de alimentos dona 11 toneladas para San Carlos: quiénes serán beneficiados
En Tunuyán, Tupungato y San Carlos hay recambio en los HCD. video

Proclamaron a los nuevos concejales del Valle de Uco: cómo queda cada Concejo Deliberante
Hospital Notti, internación, niños, pediatras, pediatría
La ni&ntilde;a qued&oacute; internada en el hopsital Humberto Notti.

La niña quedó internada en el hopsital Humberto Notti.

Según informaron fuentes policiales, al llegar al lugar los efectivos entrevistaron a la madre, de 26 años, quien explicó que la menor tomó una botella que se encontraba sobre una mesada. De acuerdo con su relato, el recipiente contenía una mezcla con lavandina, que habría sido ingerida accidentalmente por la niña.

En primera instancia, la menor fue trasladada al hospital Tagarelli, donde los profesionales detectaron lesiones y dispusieron su derivación al hospital Notti, donde quedó internada para una mejor atención médica.

Por disposición de la Justicia, se iniciaron las actuaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido. Además, el recipiente utilizado fue secuestrado para su análisis, en el marco de la investigación del caso.

Temas
Seguí leyendo

Más apoyo a víctimas: San Carlos impulsa la Casa de la Mujer y Diversidades

Llevaba 8.000 kilos de uva y volcó en San Carlos

¿Te invadieron estos insectos? El Municipio de San Carlos explica qué hacer

Impactante: una jubilada sortea su auto para poder pagar un juicio

Mascotas más cuidadas: el plan de San Carlos que ya superó las 1.000 castraciones

San Carlos lanza una escuela de running gratis: cómo sumarse

Atención si sos de San Rafael o tenés que viajar: habrá corte total y desvíos en la Ruta Nacional 143 por obras

Botón de pánico en San Carlos: qué permite y cómo se activa

LO QUE SE LEE AHORA
El femicidio de la joven de 24 años fue uno de los casos más violentos que registró Mendoza   

Cinco años del brutal femicidio de Daiana Aballay en Las Heras y el dolor sigue presente

Las Más Leídas

Terminal de Ómnibus de Mendoza: el plan para disfrutar de marcas líderes sin tener que viajar.

Nuevo polo comercial en la Terminal: outlet y marcas líderes

Matías Sicre, acusado por un nuevo hecho de agresión en Tunuyán.

El condenado por la muerte de Carli Amieva recuperó la libertad y ya suma una denuncia por violencia

Preocupación en la comunidad educativa de la Provincia de Mendoza. 

Amenazas de tiroteo en escuelas: cuántos menores ya fueron identificados en Mendoza

El supuesto ladrón terminó internado en el hospital Metraux de Maipú. 

Video: intento de robo y linchamiento en Maipú

El radicalismo afina el lápiz en la previa de la asamblea legislativa.

El radicalismo alineó a la tropa para la nueva Legislatura, pero con poca presencia de un sector clave