San Carlos: una nena de 2 años ingirió lavandina por accidente y quedó internada

Imagen ilustrativa. Imagen generada con Inteligencia Artificial

Por Sitio Andino Policiales







Una nena de 2 años fue hospitalizada durante la madrugada de este sábado luego de ingerir de manera accidental un líquido con lavandina en una vivienda de San Carlos.

El hecho ocurrió minutos antes de la 1 de hoy en calle Libertad, en la zona de Tres Esquinas, y fue reportado al 911 por personal del servicio de emergencias médicas, que asistió a la víctima.

Hospital Notti, internación, niños, pediatras, pediatría La niña quedó internada en el hopsital Humberto Notti. Foto: Cristian Lozano Según informaron fuentes policiales, al llegar al lugar los efectivos entrevistaron a la madre, de 26 años, quien explicó que la menor tomó una botella que se encontraba sobre una mesada. De acuerdo con su relato, el recipiente contenía una mezcla con lavandina, que habría sido ingerida accidentalmente por la niña.

En primera instancia, la menor fue trasladada al hospital Tagarelli, donde los profesionales detectaron lesiones y dispusieron su derivación al hospital Notti, donde quedó internada para una mejor atención médica.

Por disposición de la Justicia, se iniciaron las actuaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido. Además, el recipiente utilizado fue secuestrado para su análisis, en el marco de la investigación del caso.