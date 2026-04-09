San Carlos suma botón de pánico para comercios y fortalece la prevención

El Municipio de San Carlos continúa implementando acciones destinadas a acompañar y cuidar a quienes trabajan en el departamento. En esta oportunidad, se incorporó una nueva herramienta preventiva orientada a comerciantes: el botón de pánico .

Se trata de un dispositivo que permite, con solo presionarlo, activar una alerta inmediata al Centro de Monitoreo ante situaciones de emergencia , como problemas de salud, intentos de robo, incendios o movimientos sospechosos dentro o fuera del local.

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El mecanismo está diseñado para garantizar una respuesta rápida y efectiva . Ante la activación del botón, se realiza en primera instancia un llamado telefónico al comercio.

En caso de no obtener respuesta, se da aviso inmediato a la Policía, que ya cuenta con la ubicación del establecimiento para intervenir con mayor celeridad .

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Refuerzo del sistema de seguridad

La implementación de esta herramienta se suma al trabajo que el Municipio viene desarrollando junto al sistema de cámaras de seguridad y las alarmas comunitarias.

De esta manera, se fortalece la red de prevención en todo el departamento, con el objetivo de mejorar la seguridad y la respuesta ante situaciones de riesgo.

Más herramientas para la comunidad

Desde el Municipio destacaron que esta iniciativa forma parte de una política integral de seguridad, orientada a brindar mayor tranquilidad a comerciantes y vecinos.

En ese sentido, se reafirma el compromiso de seguir promoviendo herramientas que contribuyan a generar un entorno más protegido para toda la comunidad.