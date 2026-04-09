9 de abril de 2026
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Sitio Andino
San Carlos

San Carlos suma botón de pánico para comercios y fortalece la prevención

El sistema se integra al monitoreo y busca brindar mayor tranquilidad a vecinos y comerciantes de San Carlos.

San Carlos suma un nuevo sistema de seguridad.

San Carlos suma un nuevo sistema de seguridad.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de San Carlos continúa implementando acciones destinadas a acompañar y cuidar a quienes trabajan en el departamento. En esta oportunidad, se incorporó una nueva herramienta preventiva orientada a comerciantes: el botón de pánico.

Se trata de un dispositivo que permite, con solo presionarlo, activar una alerta inmediata al Centro de Monitoreo ante situaciones de emergencia, como problemas de salud, intentos de robo, incendios o movimientos sospechosos dentro o fuera del local.

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Cómo funciona el sistema en San Carlos

El mecanismo está diseñado para garantizar una respuesta rápida y efectiva. Ante la activación del botón, se realiza en primera instancia un llamado telefónico al comercio.

En caso de no obtener respuesta, se da aviso inmediato a la Policía, que ya cuenta con la ubicación del establecimiento para intervenir con mayor celeridad.

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Refuerzo del sistema de seguridad

La implementación de esta herramienta se suma al trabajo que el Municipio viene desarrollando junto al sistema de cámaras de seguridad y las alarmas comunitarias.

De esta manera, se fortalece la red de prevención en todo el departamento, con el objetivo de mejorar la seguridad y la respuesta ante situaciones de riesgo.

Más herramientas para la comunidad

Desde el Municipio destacaron que esta iniciativa forma parte de una política integral de seguridad, orientada a brindar mayor tranquilidad a comerciantes y vecinos.

En ese sentido, se reafirma el compromiso de seguir promoviendo herramientas que contribuyan a generar un entorno más protegido para toda la comunidad.

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