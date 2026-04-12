San Carlos superó las 1.000 castraciones con su programa de bienestar animal

El Municipio de San Carlos continúa consolidando políticas públicas orientadas al bienestar animal y la salud comunitaria , a través del trabajo sostenido del área de Inspección General, que lleva adelante operativos de castración y vacunación en todo el departamento.

Mediante el funcionamiento del Centro Veterinario Municipal y el quirófano móvil , el Municipio acerca estos servicios esenciales a cada distrito, facilitando el acceso de los vecinos y promoviendo la tenencia responsable de mascotas.

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Desde la implementación del programa, ya se han superado las 1.000 castraciones , un dato clave en el control poblacional de perros y gatos, evitando la reproducción no deseada y mejorando su calidad de vida.

Más de 2.500 dosis de vacunas anticonceptivas aplicadas

Más de 3.000 dosis de antiparasitarios administradas

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Impacto en la economía familiar

Además del beneficio sanitario, el programa genera un impacto económico positivo en las familias sancarlinas. En el ámbito privado, estos tratamientos suelen tener costos elevados, lo que dificulta el acceso para muchos vecinos.

A través de esta política municipal, los servicios se brindan de manera gratuita o a muy bajo costo, garantizando el cuidado de las mascotas sin que represente una carga económica significativa.

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Trabajo conjunto y presencia en todo el territorio de San Carlos

Desde el Municipio destacaron que estos resultados reflejan no solo la inversión estatal, sino también la participación activa de la comunidad, que acompaña cada operativo con responsabilidad.

Asimismo, el equipo continúa trabajando en zonas rurales junto a puesteros, brindando asesoramiento y acercando estos servicios a sectores más alejados, con el objetivo de ampliar la cobertura y garantizar igualdad de acceso.

En este sentido, la Municipalidad de San Carlos reafirma una gestión sostenida en el tiempo, orientada al cuidado integral de los animales y al fortalecimiento de la salud pública.