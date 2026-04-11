11 de abril de 2026
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Sitio Andino
San Carlos

San Carlos suma una escuela de running gratuita para jóvenes

Las clases serán en el Polideportivo de San Carlos y están abiertas a chicos de 12 a 17 años. Es gratuita y abierta a toda la comunidad.

Escuela Municipal de Running en San Carlos.

Escuela Municipal de Running en San Carlos.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de San Carlos, a través de la Dirección de Deportes, presentó una nueva iniciativa orientada a promover la actividad física y los hábitos saludables: la Escuela Municipal de Running.

La propuesta está dirigida a chicos y chicas de entre 12 y 17 años, es gratuita y abierta a toda la comunidad. El objetivo es generar un espacio inclusivo donde puedan desarrollarse corredores de distintos perfiles, desde quienes se inclinan por la velocidad hasta aquellos que prefieren pruebas de resistencia o fondo.

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Las clases se dictarán en la pista del Polideportivo de San Carlos, los días martes y jueves de 17 a 18.30, ofreciendo un espacio adecuado y seguro para la práctica deportiva.

Desde el área de Deportes destacaron que la iniciativa no solo apunta a la formación deportiva, sino también a la transmisión de valores como la constancia, el compañerismo y el compromiso.

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Requisitos y objetivos para formar parte de la Escuela Municipal de Running en San Carlos

Además, se busca acompañar el desarrollo de cada participante de acuerdo a sus capacidades e intereses dentro del running. Como requisito para la inscripción, los interesados deberán presentar apto médico.

En este sentido, el Municipio continúa ampliando su oferta deportiva con propuestas accesibles, fortaleciendo el desarrollo integral de niños y jóvenes a través del deporte.

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