9 de abril de 2026
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Sitio Andino
San Carlos

San Carlos vivió una exitosa Feria de Artesanos en La Consulta con música y humor

La propuesta en San Carlos reunió a vecinos y turistas en una jornada que combinó producción local, cultura y espectáculos en vivo.

Feria de Artesanos en La Consulta.

Feria de Artesanos en La Consulta.

Por Sitio Andino Departamentales

En el marco de la agenda de Semana Santa “Motivos”, el departamento de San Carlos llevó adelante una destacada jornada con la realización de la Feria de Artesanos en la plaza de La Consulta.

El evento convocó a vecinos y visitantes que se acercaron a disfrutar de una propuesta que combinó producción local, cultura y entretenimiento.

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Un espacio para impulsar el trabajo local

Durante la jornada, artesanos del departamento y de la región ofrecieron sus productos, generando un espacio de encuentro que puso en valor el trabajo manual y la identidad local.

La feria también permitió fortalecer el acompañamiento al emprendedor, consolidándose como una vidriera clave para el desarrollo de la economía cultural.

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Música, humor y gran participación

Como parte de la propuesta, el público pudo disfrutar de un espectáculo artístico a cargo de Los Cumpas, quienes se presentaron como “Artesanos del humor”.

El show combinó música, humor e interacción con el público, logrando una gran respuesta de los presentes.

Una jornada que reunió a toda la comunidad

La actividad contó con una importante participación de familias, turistas y vecinos, donde la cultura y la producción local fueron protagonistas.

Desde la Municipalidad de San Carlos destacaron la respuesta de la comunidad y el compromiso de artesanos y artistas, que aportan al desarrollo de propuestas que fortalecen la identidad y el movimiento cultural del departamento.

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