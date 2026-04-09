San Carlos vivió una exitosa Feria de Artesanos en La Consulta con música y humor

En el marco de la agenda de Semana Santa “Motivos” , el departamento de San Carlos llevó adelante una destacada jornada con la realización de la Feria de Artesanos en la plaza de La Consulta.

El evento convocó a vecinos y visitantes que se acercaron a disfrutar de una propuesta que combinó producción local, cultura y entretenimiento .

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Durante la jornada, artesanos del departamento y de la región ofrecieron sus producto s, generando un espacio de encuentro que puso en valor el trabajo manual y la identidad local.

La feria también permitió fortalecer el acompañamiento al emprendedor , consolidándose como una vidriera clave para el desarrollo de la economía cultural.

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Música, humor y gran participación

Como parte de la propuesta, el público pudo disfrutar de un espectáculo artístico a cargo de Los Cumpas, quienes se presentaron como “Artesanos del humor”.

El show combinó música, humor e interacción con el público, logrando una gran respuesta de los presentes.

Una jornada que reunió a toda la comunidad

La actividad contó con una importante participación de familias, turistas y vecinos, donde la cultura y la producción local fueron protagonistas.

Desde la Municipalidad de San Carlos destacaron la respuesta de la comunidad y el compromiso de artesanos y artistas, que aportan al desarrollo de propuestas que fortalecen la identidad y el movimiento cultural del departamento.