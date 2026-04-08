Evento solidario por el Parkinson en Mendoza con participación abierta

En el marco del Día Mundial del Parkinson , que se conmemora cada 11 de abril , se realizará en la Casa de Gobierno de la Provincia de Mendoza una intervención simbólica denominada “Abrazo Rojo” .

La propuesta es impulsada por la Asociación Civil Mejor que Ayer – Parkinson Mendoza, con el acompañamiento de la Municipalidad de Mendoza a través de su área de Vinculación Comunitaria.

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La actividad se llevará a cabo este sábado 11 de abril a las 19.00 horas y está orientada a visibilizar la enfermedad y acompañar a quienes la transitan.

Durante la jornada, el edificio será iluminado de color rojo, símbolo internacional del Parkinson , en una acción que busca generar conciencia en la comunidad.

Música en vivo y participación abierta

El evento contará con la participación de la Banda de Música del Servicio Penitenciario de Mendoza San Miguel Arcángel, que acompañará la jornada con música en vivo.

Además, se invita a los asistentes a llevar una prenda o elemento de color rojo para sumarse a esta acción colectiva. La actividad es libre, gratuita y abierta a toda la comunidad.

El trabajo de la asociación “Mejor que Ayer - Pakinson Mendoza”

La Asociación Civil Mejor que Ayer – Parkinson Mendoza es una organización sin fines de lucro integrada por personas con Parkinson, familiares, profesionales de la salud y voluntarios.

Su objetivo es mejorar la calidad de vida de quienes conviven con esta condición, a través de acompañamiento, contención emocional y espacios de encuentro.

Entre sus acciones se destacan:

Acompañamiento inicial mediante llamadas y WhatsApp

Encuentros y talleres para pacientes, familiares y cuidadores

Derivación a profesionales especializados

Producción de materiales informativos y educativos

Además, impulsa campañas de sensibilización y actividades comunitarias que promueven el diagnóstico temprano y la empatía social.

Cómo obtener más información

Quienes deseen conocer más sobre la iniciativa pueden consultar sus canales oficiales: