Evento solidario por el Parkinson en Mendoza con participación abierta

En el marco del Día Mundial del Parkinson, que se conmemora cada 11 de abril, se realizará en la Casa de Gobierno de la Provincia de Mendoza una intervención simbólica denominada “Abrazo Rojo”.
La actividad será este 11 de abril en Mendoza, con iluminación especial, música en vivo y una convocatoria abierta a toda la comunidad.
En el marco del Día Mundial del Parkinson, que se conmemora cada 11 de abril, se realizará en la Casa de Gobierno de la Provincia de Mendoza una intervención simbólica denominada “Abrazo Rojo”.
La propuesta es impulsada por la Asociación Civil Mejor que Ayer – Parkinson Mendoza, con el acompañamiento de la Municipalidad de Mendoza a través de su área de Vinculación Comunitaria.
La actividad se llevará a cabo este sábado 11 de abril a las 19.00 horas y está orientada a visibilizar la enfermedad y acompañar a quienes la transitan.
Durante la jornada, el edificio será iluminado de color rojo, símbolo internacional del Parkinson, en una acción que busca generar conciencia en la comunidad.
El evento contará con la participación de la Banda de Música del Servicio Penitenciario de Mendoza San Miguel Arcángel, que acompañará la jornada con música en vivo.
Además, se invita a los asistentes a llevar una prenda o elemento de color rojo para sumarse a esta acción colectiva. La actividad es libre, gratuita y abierta a toda la comunidad.
La Asociación Civil Mejor que Ayer – Parkinson Mendoza es una organización sin fines de lucro integrada por personas con Parkinson, familiares, profesionales de la salud y voluntarios.
Su objetivo es mejorar la calidad de vida de quienes conviven con esta condición, a través de acompañamiento, contención emocional y espacios de encuentro.
Entre sus acciones se destacan:
Además, impulsa campañas de sensibilización y actividades comunitarias que promueven el diagnóstico temprano y la empatía social.
Quienes deseen conocer más sobre la iniciativa pueden consultar sus canales oficiales: