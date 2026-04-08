Junín restaurará el Solar Histórico del Libertador con fondos del Resarcimiento

El Gobierno de Mendoza y la Municipalidad de Junín iniciarán la restauración del Solar Histórico Hacienda del Libertador , ubicado en ese departamento. Será con recursos del Fondo del Resarcimiento , por unos U$S 350.000, como parte del Plan de Infraestructura Pública Turística Municipal.

El Ejecutivo decidió destinar parte de los U$S 1.023 millones del Fondo del Resarcimiento de la Promoción Industrial para proyectos turísticos en las comunas, bajo el objetivo del "fortalecimiento de la identidad local" y la "diversificación de la matriz productiva".

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Este martes, el Gobierno y Junín firmaron un convenio para avanzar con la obra de recuperación y puesta en valor del Solar Histórico Hacienda del Libertador para "rescatar el legado sanmartiniano y generar un nuevo polo de atracción económica en el Este mendocino".

De esta manera, esta iniciativa se sumó a las ya confirmadas: la sala inmersiva en el Museo Casa de San Martín, en Ciudad , y el proyecto Ciudad del Vino, en Godoy Cruz .

La histórica hacienda sanmartiniana

El Solar Histórico Hacienda del Libertador constituye uno de los testimonios materiales más importantes del paso del General San Martín por Mendoza. Está ubicado en tierras que pertenecieron a la chacra de Los Barriales y fue el sueño de retiro del Libertador, quien deseaba convertirse en un «labrador de Cuyo».

Solar Histórico Hacienda del Libertador, Junín (2) Molino Histórico Hacienda del Libertador. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

En sus orígenes, el molino fue una pieza clave en la estructura productiva de la hacienda que San Martín comenzó a planificar y poblar hacia 1816. Representa la visión transformadora del General, quien no solo lideró la gesta militar, sino que fomentó el desarrollo industrial y agrícola de la región.

Cómo será la restauración del lugar

El proyecto consiste en la restauración y refuncionalización del sitio, transformándolo en un espacio donde convivirán la historia y el turismo. El objetivo central es "preservar el patrimonio cultural de Junín, creando un nuevo atractivo que fortalezca la oferta cultural y genere un impacto positivo en la cadena de valor local, beneficiando a prestadores de servicios y comercios de la zona".

"Tras décadas de deterioro, su recuperación actual busca rescatar los muros y la esencia de aquel establecimiento harinero que simboliza la laboriosidad y el arraigo de San Martín con la tierra mendocina", indicó el Gobierno.

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