8 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Junín

Junín restaurará el Solar Histórico del Libertador con fondos del Resarcimiento

El Gobierno de Mendoza y la Municipalidad de Junín iniciarán la restauración de la histórica hacienda. Cuánto dinero destinarán.

Junín restaurará el Solar Histórico del Libertador con fondos del Resarcimiento. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

Junín restaurará el Solar Histórico del Libertador con fondos del Resarcimiento. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

 Por Florencia Martinez del Rio

El Gobierno de Mendoza y la Municipalidad de Junín iniciarán la restauración del Solar Histórico Hacienda del Libertador, ubicado en ese departamento. Será con recursos del Fondo del Resarcimiento, por unos U$S 350.000, como parte del Plan de Infraestructura Pública Turística Municipal.

Lee además
La segunda fecha del Karting local dejó duelos picantes, ganadores contundentes y varias sorpresas.  

El karting tierrero mendocino tuvo una noche a puro show en Junín y ya aparecen los candidatos
Manuel Adorni, en la mira judicial: qué dijo el Gobierno sobre su continuidad.

Manuel Adorni, en la mira judicial: qué dijo el Gobierno sobre su continuidad

Este martes, el Gobierno y Junín firmaron un convenio para avanzar con la obra de recuperación y puesta en valor del Solar Histórico Hacienda del Libertador para "rescatar el legado sanmartiniano y generar un nuevo polo de atracción económica en el Este mendocino".

La histórica hacienda sanmartiniana

El Solar Histórico Hacienda del Libertador constituye uno de los testimonios materiales más importantes del paso del General San Martín por Mendoza. Está ubicado en tierras que pertenecieron a la chacra de Los Barriales y fue el sueño de retiro del Libertador, quien deseaba convertirse en un «labrador de Cuyo».

Solar Histórico Hacienda del Libertador, Junín (2)
Molino Histórico Hacienda del Libertador. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

Molino Histórico Hacienda del Libertador. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

En sus orígenes, el molino fue una pieza clave en la estructura productiva de la hacienda que San Martín comenzó a planificar y poblar hacia 1816. Representa la visión transformadora del General, quien no solo lideró la gesta militar, sino que fomentó el desarrollo industrial y agrícola de la región.

Cómo será la restauración del lugar

El proyecto consiste en la restauración y refuncionalización del sitio, transformándolo en un espacio donde convivirán la historia y el turismo. El objetivo central es "preservar el patrimonio cultural de Junín, creando un nuevo atractivo que fortalezca la oferta cultural y genere un impacto positivo en la cadena de valor local, beneficiando a prestadores de servicios y comercios de la zona".

"Tras décadas de deterioro, su recuperación actual busca rescatar los muros y la esencia de aquel establecimiento harinero que simboliza la laboriosidad y el arraigo de San Martín con la tierra mendocina", indicó el Gobierno.

Qué proyectos turísticos financiará Mendoza con el Resarcimiento

  • Godoy Cruz: “Ciudad del Vino de Mendoza” — USD 9.999.360
  • Las Heras: Plan en Alta Montaña (Puente del Inca – Las Cuevas) — USD 10.000.000
  • Rivadavia: Centro tradicionalista Casa Duffau — USD 335.570
  • Rivadavia: Bodega Gargantini (enoturismo y coworking) — USD 451.389
  • Maipú: Museo de la Olivicultura y el Aceto — USD 1.076.600
  • Junín: Molino Histórico Hacienda del Libertador — USD 350.000
  • Ciudad de Mendoza: Sala inmersiva Casa de San Martín — USD 225.000
  • General Alvear: Parque recreativo Costanera — USD 2.500.000
  • Lavalle: Casa de Regionales — USD 106.245
Temas
Seguí leyendo

Perú al borde del shock electoral: 35 candidatos, indecisos y un final imprevisible

La propuesta del peronismo en la Legislatura ante la "crisis del empleo"

Falleció Oscar Bonnardel, concejal electo en General Alvear por el PJ

Cuándo arranca el juicio político contra el juez Sebastián Sarmiento por supuestas fallas en libertades condicionales

¿Se alinean al radicalismo? Correa Llano reveló cómo actuará La Libertad Avanza en la Legislatura

Mendoza colocó más de $446.000 millones en deuda en pesos y apunta a ordenar vencimientos

Cannabis medicinal en Mendoza: crean un registro obligatorio para médicos y endurecen los controles

Con aporte mendocino, LLA quedó a un paso de sancionar la reforma a la Ley de Glaciares

LO QUE SE LEE AHORA
Solo médicos autorizados podrán recetar cannabis medicinal. 

Cannabis medicinal en Mendoza: crean un registro obligatorio para médicos y endurecen los controles

Las Más Leídas

Guaymallén: 24 detenidos tras el secuestro de un colectivo.

Importante despliegue policial por un colectivo secuestrado: 24 detenidos

Como consecuencia, gran parte del cargamento cayó sobre el asfalto y la banquina video

Un camión perdió su carga en San Rafael y la reacción de la gente sorprendió

Se cayó la causa judicial contra mendocinos acusados de robo en Miami: los detalles

Quedaron absueltos: se derrumbó la causa contra los mendocinos en Miami

Las plantas que estaban cultivando los acusados en la casa de la víctima, en Las Heras. 

El martirio de una mujer de Las Heras con su hijo y nieto: ambos fueron detenidos

Los efectivos encontraron múltiples envoltorios que contenían sustancias ilícitas fraccionadas

Ocultaban droga en un lugar impensado de una cárcel de Mendoza y fueron descubiertos