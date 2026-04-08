Junín restaurará el Solar Histórico del Libertador con fondos del Resarcimiento

El Gobierno de Mendoza y la Municipalidad de Junín iniciarán la restauración del Solar Histórico Hacienda del Libertador, ubicado en ese departamento. Será con recursos del Fondo del Resarcimiento, por unos U$S 350.000, como parte del Plan de Infraestructura Pública Turística Municipal.
Este martes, el Gobierno y Junín firmaron un convenio para avanzar con la obra de recuperación y puesta en valor del Solar Histórico Hacienda del Libertador para "rescatar el legado sanmartiniano y generar un nuevo polo de atracción económica en el Este mendocino".
El Solar Histórico Hacienda del Libertador constituye uno de los testimonios materiales más importantes del paso del General San Martín por Mendoza. Está ubicado en tierras que pertenecieron a la chacra de Los Barriales y fue el sueño de retiro del Libertador, quien deseaba convertirse en un «labrador de Cuyo».
En sus orígenes, el molino fue una pieza clave en la estructura productiva de la hacienda que San Martín comenzó a planificar y poblar hacia 1816. Representa la visión transformadora del General, quien no solo lideró la gesta militar, sino que fomentó el desarrollo industrial y agrícola de la región.
Cómo será la restauración del lugar
El proyecto consiste en la restauración y refuncionalización del sitio, transformándolo en un espacio donde convivirán la historia y el turismo. El objetivo central es "preservar el patrimonio cultural de Junín, creando un nuevo atractivo que fortalezca la oferta cultural y genere un impacto positivo en la cadena de valor local, beneficiando a prestadores de servicios y comercios de la zona".
"Tras décadas de deterioro, su recuperación actual busca rescatar los muros y la esencia de aquel establecimiento harinero que simboliza la laboriosidad y el arraigo de San Martín con la tierra mendocina", indicó el Gobierno.
Qué proyectos turísticos financiará Mendoza con el Resarcimiento
Godoy Cruz: “Ciudad del Vino de Mendoza” — USD 9.999.360
Las Heras: Plan en Alta Montaña (Puente del Inca – Las Cuevas) — USD 10.000.000
Rivadavia: Centro tradicionalista Casa Duffau — USD 335.570
Rivadavia: Bodega Gargantini (enoturismo y coworking) — USD 451.389
Maipú: Museo de la Olivicultura y el Aceto — USD 1.076.600
Junín: Molino Histórico Hacienda del Libertador — USD 350.000
Ciudad de Mendoza: Sala inmersiva Casa de San Martín — USD 225.000
General Alvear: Parque recreativo Costanera — USD 2.500.000