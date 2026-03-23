Mendoza empieza a usar fondos millonarios del resarcimiento en turismo y ya hay un primer proyecto elegido

Mientras la mayor parte de los fondos del resarcimiento de la Promoción Industrial se concentró hasta ahora en rutas, saneamiento y energía, el gobierno comienza a entregar el dinero asignado a proyectos de infraestructura para turismo a los municipios.
Según informaron, la Provincia formalizó el inicio del Plan de Infraestructura Pública Turística Municipal, un programa que destinará USD 30 millones provenientes del resarcimiento para proyectos en los departamentos.
La “Ciudad del Vino”, el primer proyecto financiado con el resarcimiento
La firma del convenio para ejecutar la “Ciudad del Vino” marca el inicio operativo del programa. Es el primer proyecto turístico municipal financiado con estos fondos.
Se trata de una iniciativa que apunta a reconvertir el perfil turístico del departamento, con foco en el enoturismo, la identidad local y la generación de actividad económica.
“La obra Ciudad del Vino en Godoy Cruz no es sólo de un museo, será un atractivo turístico y una propuesta cultural. Estamos hablando de un espacio donde el vino hará dialogar la historia, la identidad, la tecnología y los sentidos”, expresó Diego Costarelli, intendente municipal.
El proyecto fue seleccionado dentro de un esquema competitivo que priorizó tres variables clave:
innovación
sostenibilidad
impacto económico regional
De esta manera, el Gobierno provincial busca que el turismo deje de ser solo promoción y pase a ser también infraestructura concreta en territorio.
De acuerdo a cómo se estableció este programa, los fondos son reintegrables. Es decir, los municipios acceden al financiamiento, pero deberán devolverlo en un plazo de hasta 10 años.
Además, cada iniciativa puede recibir hasta el 75% de la inversión total o un tope de USD 10 millones, con ejecución prevista en un plazo de hasta 18 meses.
Qué proyectos turísticos financiará Mendoza con el resarcimiento
Godoy Cruz: “Ciudad del Vino de Mendoza” — USD 9.999.360
Las Heras: Plan en Alta Montaña (Puente del Inca – Las Cuevas) — USD 10.000.000
Rivadavia: Centro tradicionalista Casa Duffau — USD 335.570
Rivadavia: Bodega Gargantini (enoturismo y coworking) — USD 451.389
Maipú: Museo de la Olivicultura y el Aceto — USD 1.076.600
Junín: Molino Histórico Hacienda del Libertador — USD 350.000
Ciudad de Mendoza: Sala inmersiva Casa de San Martín — USD 225.000
General Alvear: Parque recreativo Costanera — USD 2.500.000