18 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Inversión estratégica en Mendoza: Cornejo vuelca U$S 25 millones del Resarcimiento al turismo

La Provincia aprobó proyectos de infraestructura turística en nueve departamentos, con financiamiento del Fondo del Resarcimiento por más de 25 millones de dólares.

Puente del Inca es uno de los sitios seleccionados para mejorar la infraestructura turística.

Puente del Inca es uno de los sitios seleccionados para mejorar la infraestructura turística. 

 Por Cecilia Zabala

El Gobierno de Mendoza oficializó, mediante un decreto, la aprobación y financiamiento de nueve proyectos de infraestructura turística municipal distribuidos en distintos puntos de la provincia. La inyección de dinero llegará por los Fondos del Resarcimiento. En ese sentido, este mediodía el gobernador Alfredo Cornejo anunció cada uno de estos proyectos que pretenden darle impulso al turismo.

Las iniciativas forman parte del programa lanzado este año para fortalecer la infraestructura turística pública, impulsado por el Ente Mendoza Turismo (Emetur) y la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial, con recursos del Fondo del Resarcimiento.

Cabe recordare que el 1 de mayo del 2024 Alfredo Cornejo anunció en la Asamblea Legislativa la adenda con el Gobierno Nacional para destinar los fondos de Portezuelo del Viento a obras para el "desarrollo productivo" de Mendoza. En un principio se trataba de obras de caminos, hídricas, entre otras; y luego se fue ampliando a otros sectores. En este caso se trata del turismo.

Las obras aprobadas se inscriben en una estrategia provincial orientada a "potenciar el desarrollo territorial equilibrado, diversificar la oferta turística y consolidar proyectos con impacto regional", alineados con el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial y el Plan de Gestión Turística Provincial.

Los municipios se convertirán en subejecturores.

Proyectos aprobados y montos de financiamiento

Según lo dispuesto en el decreto, los proyectos que recibirán financiamiento son los siguientes:

  • Godoy Cruz: “Ciudad del Vino de Mendoza”, con un monto a financiar de U$D 9.999.360, orientado a consolidar un polo turístico y cultural vinculado a la identidad vitivinícola de la provincia.

  • Las Heras: “Plan Integral de Infraestructura Turística en Alta Montaña ‘Puente del Inca – Las Cuevas – PIITAM’”, con una inversión de U$D 10.000.000, destinado a mejorar servicios, accesibilidad y equipamiento en uno de los corredores turísticos más relevantes de Mendoza.

  • Rivadavia: “Centro tradicionalista: gastronomía tradicional, experiencias inmersivas y patrimonio territorial en la Casa Duffau”, por U$D 335.570, enfocado en la puesta en valor del patrimonio cultural y gastronómico local.

  • Rivadavia: “Puesta en valor de la Bodega Gargantini: Centro de Interpretación, Espacio de Coworking y Enoturismo”, con financiamiento de U$D 451.389, orientado a fortalecer el enoturismo y las economías creativas.

  • Maipú: “Museo de la Olivicultura y el Aceto”, por U$D 1.076.600, un proyecto que busca diversificar la oferta turística a partir de la identidad olivícola del departamento.

  • Junín: “Recuperación y puesta en valor del Molino Histórico ‘Hacienda del Libertador’”, con un monto de U$D 350.000, enfocado en el rescate patrimonial y cultural.

  • Ciudad de Mendoza: “Sala inmersiva en el Museo Casa de San Martín”, por U$D 225.000, destinada a modernizar la experiencia museística mediante tecnologías innovadoras.

  • General Alvear: “Parque recreativo de la Ciudad / Costanera Centro”, con un financiamiento de U$D 2.500.000, orientado a generar un nuevo espacio público de recreación y atracción turística.

  • Lavalle: “Casa de Regionales en el Museo Histórico Natural de Lavalle”, por U$D 106.245, con el objetivo de fortalecer la identidad cultural y la oferta turística local.

Estos proyectos serán financiados con los Fondos del Resarcimiento.

Programa estratégico para el desarrollo turístico

Las iniciativas aprobadas se enmarcan en el programa de financiamiento turístico municipal lanzado por el Gobierno provincial en septiembre, que prevé una inversión total de hasta 30 millones de dólares y permite a cada municipio acceder a financiamiento de hasta 10 millones de dólares o el 75% del monto total de cada proyecto.

El Emetur se destacó que el objetivo del programa es motorizar la cadena de valor turística, con impacto directo en la gastronomía, la hotelería, el comercio, los servicios y la generación de empleo local.

Las obras deberán ejecutarse en un plazo máximo de 18 meses y los fondos serán reintegrables en hasta diez años, bajo un esquema de recupero garantizado.

Con esta batería de proyectos, el Gobierno de Mendoza busca consolidar infraestructura turística pública sostenible, fortalecer economías regionales y ampliar la oferta en todo el territorio provincial, con el foco puesto en un desarrollo equilibrado y de largo plazo.

