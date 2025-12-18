18 de diciembre de 2025
Ciudad del Vino: el nuevo polo enoturístico que proyecta a Godoy Cruz al mundo

El proyecto, que se desarrollará en el Espacio Arizu de Godoy Cruz, fue el mejor puntuado del concurso provincial y promete desestacionalizar el turismo.

Diego Costarelli, intendente de Godoy Cruz y Alfredo Cornejo, gobernador provincial.

La presentación oficial se realizó este jueves con la participación del intendente Diego Costarelli, el gobernador Alfredo Cornejo y la presidenta del Ente Mendoza Turismo, Gabriela Testa.

En este marco, Costarelli destacó el valor integral del vino como eje cultural y productivo. “Es fascinante cómo el vino se relaciona con ámbitos tan diversos como la historia, el arte, la gastronomía, la cultura, el turismo y la arquitectura”, expresó.

Asimismo, el jefe comunal destacó el horizonte de crecimiento que tiene la provincia. “Somos muy afortunados de vivir en un lugar tan especial como Mendoza, con un potencial enorme para seguir creciendo y generando oportunidades para todos los sectores”, señaló.

El respaldo provincial al desarrollo en turismo

Por su parte, el gobernador Alfredo Cornejo remarcó la importancia de las políticas públicas orientadas al crecimiento sostenible. “La provincia tiene competencias claras y limitadas en materia macroeconómica. Pero sí cuenta con instrumentos clave para impulsar el desarrollo: el manejo responsable del presupuesto, la inversión en infraestructura, el uso estratégico de los recursos del subsuelo y el ordenamiento territorial”, afirmó.

En ese marco, agregó que el gobierno provincial continuará fortaleciendo actividades estratégicas. “Estamos decididos a impulsar sectores que siguen creciendo pese a la recesión, como el turismo, la energía y la producción, porque generan empleo, integran a los municipios y amplían las oportunidades en todo el territorio mendocino”, sostuvo.

Un programa que apuesta a la innovación y el impacto social

Cabe destacar que, el programa es encabezado por el Ente Provincial de Turismo (Emetur). De manera tal que, permitirá financiar la innovadora propuesta de la comuna, pensada para convertirse en el epicentro del enoturismo y la cultura vitivinícola.

Así, y tras un proceso de meses en el que la comuna presentó los detalles vinculados a la valoración turística de la iniciativa, finalmente la misma se convirtió en una de las ganadoras. En ese contexto, se tuvo en cuenta no solo la dimensión económica del proyecto, sino también la ambiental y social.

6 de octubre, Vinexpo Explorer Mendoza, espacio arizu, alfredo cornejo

Las claves de la Ciudad del Vino

Es importante resaltar que, el futuro museo será el espacio del vino tecnológicamente más avanzado del país. Para ello, incorporará piezas con realidad aumentada, hologramas y simulaciones interactivas.

A su vez, el proyecto recupera el patrimonio histórico de la Bodega Arizu, integrándose a una propuesta contemporánea que mira al futuro sin perder identidad.

De este modo, la propuesta atraerá visitantes nacionales e internacionales de nivel medio y alto, especialmente interesados en la enogastronomía y la cultura. Entre los principales mercados se destacan Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, Francia, Alemania, Buenos Aires y Córdoba.

Impacto turístico y económico

La Ciudad del Vino permitirá incrementar el gasto promedio y la estadía de los turistas. Además, sumará un valor diferencial: la desestacionalización de la oferta turística, gracias a actividades permanentes durante todo el año.

Como consecuencia, se prevé un fuerte impulso a la generación de empleo y nuevos negocios locales. De manera tal que, se fortalecerán sectores clave como la hotelería, la gastronomía, las artesanías y los productos gourmet.

Alianza estratégica para impulsar la Ciudad del Vino

En el marco del desarrollo del proyecto, durante su viaje a la ciudad francesa de Burdeos, el intendente Costarelli firmó un Convenio Marco de Cooperación con la Fundación para la Cultura y las Civilizaciones del Vino – La Cité du Vin. Este acuerdo promueve intercambios culturales, educativos, científicos, sociales, económicos y turísticos, todos centrados en la cultura del vino y los territorios vitivinícolas.

Así, la Ciudad del Vino se consolida como una pieza central de esta alianza internacional, fusionando historia, cultura y tecnología, y posicionando a Godoy Cruz y a Mendoza como referentes globales del vino experiencial.

