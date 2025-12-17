17 de diciembre de 2025
{}
El paraíso escondido de Chubut que deberías conocer este verano 2026

 Por Juan Pablo Strappazzon

La provincia de Chubut ofrece una gran variedad de paisajes y numerosas actividades. Si planificás tus vacaciones 2026, no podés perderte este paraíso escondido que te sorprenderá y te permitirá disfrutar de experiencias inolvidables y momentos únicos en la naturaleza.

Lago Verde, Chubut
Turismo en Lago Verde: qué hacer y ver en verano 2026

El Lago Verde, de origen glacial, es un auténtico tesoro escondido en el corazón del Parque Nacional Los Alerces, en Chubut. Desde Ciudad de Mendoza, recorrer sus 1.451 km implica casi 19 horas de viaje, por lo que se aconseja planificar la visita con anticipación.

Lo que más cautiva a quienes lo visitan es su color único y sus aguas tranquilas, que reflejan el verde intenso de los bosques que lo rodean. Cada verano, turistas y fotógrafos lo eligen como escenario para capturar paisajes de ensueño, donde la naturaleza se luce en todo su esplendor.

Lago Verde, Chubut (2)
El sitio invita a disfrutar de actividades al aire libre. Remar en sus aguas, sin motor, permite contemplar desde otra perspectiva la majestuosidad del bosque nativo. Los alrededores ofrecen opciones de senderismo y trekking que cruzan espesos bosques de coihues, lengas y ñires, y que llevan hasta ejemplares milenarios de alerce, un símbolo vivo de la Patagonia.

Además, el área es un verdadero refugio de fauna patagónica. Los visitantes pueden disfrutar de la observación de aves y la posibilidad de avistar especies nativas en su hábitat natural.

Cómo llegar al Lago Verde

El Lago Verde no es solo un destino, sino un viaje sensorial: un lugar donde la tranquilidad, la belleza y la biodiversidad se combinan para ofrecer recuerdos imborrables en la Patagonia argentina.

¿Querés descubrir los rincones más fascinantes que tiene la provincia de Mendoza? Hacé clic aquí y dejate sorprender por todo lo que esta tiene para ofrecerte.

