El paraíso escondido de Chubut que deberías conocer este verano 2026.

La provincia de Chubut ofrece una gran variedad de paisajes y numerosas actividades. Si planificás tus vacaciones 2026 , no podés perderte este paraíso escondido que te sorprenderá y te permitirá disfrutar de experiencias inolvidables y momentos únicos en la naturaleza.

El Lago Verde , de origen glacial, es un auténtico tesoro escondido en el corazón del Parque Nacional Los Alerces , en Chubut. Desde Ciudad de Mendoza, recorrer sus 1.451 km implica casi 19 horas de viaje , por lo que se aconseja planificar la visita con anticipación .

Lo que más cautiva a quienes lo visitan es su color único y sus aguas tranquilas , que reflejan el verde intenso de los bosques que lo rodean. Cada verano, turistas y fotógrafos lo eligen como escenario para capturar paisajes de ensueño , donde la naturaleza se luce en todo su esplendor.

El sitio invita a disfrutar de actividades al aire libre . Remar en sus aguas, sin motor, permite contemplar desde otra perspectiva la majestuosidad del bosque nativo. Los alrededores ofrecen opciones de senderismo y trekking que cruzan espesos bosques de coihues, lengas y ñires, y que llevan hasta ejemplares milenarios de alerce, un símbolo vivo de la Patagonia.

Lago Verde: el destino ideal para amantes del turismo y la naturaleza

Además, el área es un verdadero refugio de fauna patagónica. Los visitantes pueden disfrutar de la observación de aves y la posibilidad de avistar especies nativas en su hábitat natural.

Cómo llegar al Lago Verde

El Lago Verde no es solo un destino, sino un viaje sensorial: un lugar donde la tranquilidad, la belleza y la biodiversidad se combinan para ofrecer recuerdos imborrables en la Patagonia argentina.

