10 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Tenés que visitarlo

Ni Mar del Plata ni Viña del Mar: este es uno de los destinos más económicos para vacacionar

Muchos planean sus vacaciones y buscan opciones que se adapten a su presupuesto. Mirá uno de los destinos más económicos para hacer turismo en el verano 2026.

Ni Mar del Plata ni Viña del Mar: este es uno de los destinos más económicos para vacacionar

Ni Mar del Plata ni Viña del Mar: este es uno de los destinos más económicos para vacacionar

 Por Juan Pablo Strappazzon

Muchas personas continúan buscando destinos para sus vacaciones de 2026. Mientras algunos eligen lugares exclusivos y costosos, otros prefieren opciones más accesibles. En esta nota, te mostramos uno de los destinos más económicos para hacer turismo en Brasil en marzo y disfrutar de grandes momentos.

Playas paradisíacas y precios accesibles: el destino de Brasil que enamora a los argentinos

Ubicada en el estado de Río de Janeiro, Armação dos Búzios (o Búzios) es uno de los balnearios más reconocidos de Brasil. Este destino se encuentra a unos 180 kilómetros de la ciudad y se caracteriza por su forma de península rodeada por el Océano Atlántico. Sus paisajes naturales, el ambiente relajado y la animada vida nocturna lo convierten en un lugar muy elegido por turistas de todo el mundo.

Lee además
La final del Campeonato Mineiro de Brasil terminó con una pelea generalizada entre jugadores de Cruzeiro y Atlético Mineiro.
tremendo

Batalla campal en la final mineira del fútbol brasileño
una lider global de jci llega a la provincia de mendoza para impulsar el liderazgo joven y el networking
Actividades

Una líder global de JCI llega a la provincia de Mendoza para impulsar el liderazgo joven y el networking
Búzios
Armação dos Búzios: el rincón de Brasil que combina playas, descanso y precios accesibles

Armação dos Búzios: el rincón de Brasil que combina playas, descanso y precios accesibles

Uno de sus principales atractivos son las playas, ya que cuenta con más de veinte opciones con paisajes y características diferentes. Entre las más visitadas se encuentran Praia de Geribá, muy popular para practicar surf y deportes acuáticos; Praia da Ferradura, con aguas calmas ideales para familias; Praia João Fernandes, muy frecuentada por turistas; y Praia da Azeda, una pequeña playa que se destaca por su belleza natural.

Búzios (4)
Armação dos Búzios: playas de aguas cristalinas y paisajes de ensueño

Armação dos Búzios: playas de aguas cristalinas y paisajes de ensueño

Cómo llegar a Armação dos Búzios

Embed

Este lugar se ha vuelto muy popular entre los argentinos, principalmente porque puede resultar más económico que algunos destinos turísticos del país, como Mar del Plata, e incluso frente a opciones internacionales como Viña del Mar. Si bien no es el destino más barato de Brasil, puede resultar una opción conveniente, especialmente si se viaja en marzo, cuando los precios suelen ser más bajos y hay menos turistas.

Búzios (3)
Armação dos Búzios: el destino que se volvió furor entre los argentinos

Armação dos Búzios: el destino que se volvió furor entre los argentinos

En conclusión, Armação dos Búzios se presenta como una alternativa atractiva para quienes buscan disfrutar del mar, el paisaje y el descanso sin gastar de más en sus vacaciones. ¿Querés descubrir rincones fascinantes de Mendoza, Argentina y el mundo? Hacé clic acá y dejate sorprender.

Temas
Seguí leyendo

Giro en el caso de la abogada acusada de racismo en Brasil: podría ir a prisión

Los secretos mejor guardados de Malargüe: los lugares que sorprenden a todos

La cascada escondida de San Luis que enamora y es ideal para explorar este verano 2026

De cerro en cerro: los circuitos más lindos de Mendoza para hacer trekking

Las Más Leídas

Quiénes son las ganadoras de los Premios Cleopatra 2026: las mujeres que lideran las redes
Reconocimiento a las creadoras digitales

Quiénes son las ganadoras de los Premios Cleopatra 2026: las mujeres que lideran las redes

La jueza María Alejandra Martín rechazó el pedido de nulidad del requerimiento de citación a juicio
Polo Judicial Penal

Giro en la causa del conductor que atropelló a dos agentes en el Acceso Sur: qué decidió la Justicia

El peronismo busca liderar una opción competitiva en las elecciones 2027. ¿Quiénes están dispuestos a sumarse?
Elecciones 2027

La coalición antioficialista que se teje en Mendoza: qué dirigentes se anotan

Vendimia 2026: la ingeniería detrás del histórico show que iluminó el Frank Romero Day.
Impactante

Cómo se logró el histórico show de drones que iluminó el Frank Romero Day

Dos sectores de la administración pública provincial llegaron a un acuerdo salarial en paritarias.
Negociación salarial

Tras acordar con el SUTE, el Gobierno cerró otros dos convenios en paritarias