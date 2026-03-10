Ni Mar del Plata ni Viña del Mar: este es uno de los destinos más económicos para vacacionar

Muchas personas continúan buscando destinos para sus vacaciones de 2026. Mientras algunos eligen lugares exclusivos y costosos, otros prefieren opciones más accesibles. En esta nota, te mostramos uno de los destinos más económicos para hacer turismo en Brasil en marzo y disfrutar de grandes momentos.

Playas paradisíacas y precios accesibles: el destino de Brasil que enamora a los argentinos Ubicada en el estado de Río de Janeiro, Armação dos Búzios (o Búzios) es uno de los balnearios más reconocidos de Brasil. Este destino se encuentra a unos 180 kilómetros de la ciudad y se caracteriza por su forma de península rodeada por el Océano Atlántico. Sus paisajes naturales, el ambiente relajado y la animada vida nocturna lo convierten en un lugar muy elegido por turistas de todo el mundo.

Búzios Armação dos Búzios: el rincón de Brasil que combina playas, descanso y precios accesibles Uno de sus principales atractivos son las playas, ya que cuenta con más de veinte opciones con paisajes y características diferentes. Entre las más visitadas se encuentran Praia de Geribá, muy popular para practicar surf y deportes acuáticos; Praia da Ferradura, con aguas calmas ideales para familias; Praia João Fernandes, muy frecuentada por turistas; y Praia da Azeda, una pequeña playa que se destaca por su belleza natural.

Búzios (4) Armação dos Búzios: playas de aguas cristalinas y paisajes de ensueño Foto: Gema Tonioni Cómo llegar a Armação dos Búzios Embed Este lugar se ha vuelto muy popular entre los argentinos, principalmente porque puede resultar más económico que algunos destinos turísticos del país, como Mar del Plata, e incluso frente a opciones internacionales como Viña del Mar. Si bien no es el destino más barato de Brasil, puede resultar una opción conveniente, especialmente si se viaja en marzo, cuando los precios suelen ser más bajos y hay menos turistas.

Búzios (3) Armação dos Búzios: el destino que se volvió furor entre los argentinos Foto: Gema Tonioni En conclusión, Armação dos Búzios se presenta como una alternativa atractiva para quienes buscan disfrutar del mar, el paisaje y el descanso sin gastar de más en sus vacaciones.