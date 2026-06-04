3 lugares gratis para visitar en Kansas City si vas al Mundial 2026 a ver a la Selección

Kansas City será una de las ciudades protagonistas del Mundial 2026 y una de las sedes que recibirá partidos de la Selección Argentina . Si viajás para acompañar a la Albiceleste, aprovechá tu estadía para descubrir tres atractivos imperdibles que podés visitar de forma gratuita.

Entre los paisajes naturales más sorprendentes de Kansas destaca Monument Rocks , un conjunto de espectaculares formaciones de piedra caliza que se alzan en las extensas llanuras del oeste del estado. Estas estructuras, moldeadas durante millones de años, surgieron cuando la región estaba cubierta por un antiguo mar interior. La visita es gratuita y el lugar cautiva por sus imponentes columnas rocosas, sus arcos naturales esculpidos por la erosión y las panorámicas únicas que ofrece del paisaje circundante.

Otra parada imperdible es el Kansas State Capitol , sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo de Kansas. Ubicado en el centro de Topeka, este histórico edificio sobresale por su majestuosa cúpula, su elegante arquitectura de inspiración renacentista y los murales que retratan distintos capítulos de la historia estatal. Además, tanto el acceso como las visitas guiadas son completamente gratuitos, lo que lo convierte en una excelente opción para conocer el patrimonio local.

Por su parte, Keeper of the Plains es uno de los símbolos más reconocidos de Kansas. Situado en Wichita, donde confluyen los ríos Arkansas y Little Arkansas, este monumento de 13 metros de altura rinde homenaje a los pueblos indígenas de las Grandes Llanuras. El acceso es gratuito y el sitio atrae a miles de visitantes gracias a sus vistas panorámicas.

Si ya estás pensando en viajar para acompañar a la Selección en el Mundial 2026, consultá nuestra guía completa con requisitos, documentación, datos útiles y curiosidades para organizar tu experiencia de la mejor manera. Hacé clic aquí para leerla.