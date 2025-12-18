Habló el padre del hombre rescatado de un incendio: "Lo he apañado mucho y me pagó con esto"

Un incendio en una vivienda causó gran conmoción y temor en vecinos de Las Heras. Este jueves, a primera hora de la mañana, personal de bomberos recibió un llamado sobre un siniestro ígneo en el Barrio Municipal. Al llegar, rescataron a un hombre inconsciente y, momentos más tarde, trascendió que él mismo habría provocado el fuego. Luego, se acostó a dormir en el garage.
Fue su propio padre, un adulto mayor y propietario del inmueble, quien dio aviso a la policía. Minutos más tarde, efectivos se apersonaron en el lugar y asistieron a “W” mientras continuaban las tareas para controlar el fuego. En diálogo con Aconcagua Radio, el hombre de 72 años explicó que ha "tenido muchos problemas" con su hijo. "Lo he apañado mucho y, lamentablemente, me paga con esto. También pasa por la plata", contó, haciendo alusión a discusiones por dinero.
Un tío del hombre de 45 años contó que este "maltrata a su padre". "Viene drogado o borracho, le falta el respeto, le roba las cosas. Mi hermano es metalúrgico y él le robó las herramientas de trabajo. Después de eso no pudo trabajar más", especificó. Además, explicó que "W" sufre de bipolaridad y ha estado detenido en un penal de la provincia.
La familia damnificada pide ayuda para salir adelante
Hoy el hombre de 72 años necesita ayuda urgente, ya que se quedó solo con lo puesto tras el siniestro. Además, trascendió que su esposa se encuentra en un geriátrico y con su jubilación no logra subsistir ni solventar sus gastos.
Para colaborar con donaciones pueden contactar a su nieto, Augusto, al 261 5892897, o realizar un aporte al siguiente alias: silvi.e.c (Silvana Erica Cruz)