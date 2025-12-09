9 de diciembre de 2025
Impactante video: un colectivo del grupo 300 se prendió fuego en Guaymallén y quedó destruido

El incendio ocurrió en Cobos y Pueyrredón. El micro se quemó en minutos y los vecinos alertaron al 911. Una casa cercana resultó afectada por el calor.

Se incendió un colectivo en Dorrego: vecinos de Guaymallén alertaron por las llamas.

Foto: Gentileza.
Por Sitio Andino Policiales

Un colectivo de la línea 350 ardió por completo en plena calle de Guaymallén, donde vecinos alertaron al 911 al ver el comienzo del incendio. Los pasajeros y el chofer lograron escapar segundos antes de que las llamas envolvieran el vehículo.

Colectivo de la línea 350 se incendió en plena calle en Dorrego: no hubo heridos

El siniestro ígneo ocurrió a las 18.44 del lunes, en la zona de Cobos y Pueyrredón, en Dorrego, cuando un colectivo de la línea 350 comenzó a largar humo y luego se prendió fuego. Vecinos realizaron varios llamados al 911, alertando sobre la magnitud del siniestro.

El fuego afectó también a una vivienda cercana, debido al intenso calor que generó la combustión del colectivo. Parte del servicio eléctrico de la zona quedó comprometido hasta la llegada del personal correspondiente.

En el lugar trabajó personal de Bomberos y Defensa Civil, quienes controlaron el incendio y realizaron las pericias. De acuerdo con los primeros informes, todo apunta a una falla eléctrica como origen del siniestro. El caso quedó en manos de la empresa y del seguro para las reparaciones pertinentes.

