Volcó un auto en San Carlos y la conductora dio positivo en alcoholemia

Vuelco en una ruta clave de San Carlos: jóvenes heridos y alcoholemia positiva.

Por Sitio Andino Policiales







Un accidente vial generó preocupación en San Carlos, cuando un vehículo volcó en la intersección de la Ruta Provincial Nº 143 y Ruta Nacional Nº 40. Cuatro jóvenes resultaron involucrados y dos de ellos debieron ser trasladados al hospital para controles médicos.

Accidente vial con heridos en San Carlos: secuestraron el vehículo El siniestro se produjo alrededor de las 7.50 en la localidad de Pareditas, donde un automóvil volcó y cayó a un zanjón lateral. El hecho fue alertado mediante un llamado a la línea de emergencias 911, lo que motivó la intervención del personal policial de la Comisaría 18. Al arribar al lugar, los efectivos entrevistaron a la conductora de 18 años, quien circulaba en un Hyundai Elantra junto a tres acompañantes, todos de la misma edad.

Según manifestó la joven, transitaba por Ruta 143 en sentido sur–norte cuando, al llegar al cruce con Ruta Nacional 40, advirtió la presencia de un camión. En ese momento, perdió el dominio del rodado, lo que provocó el vuelco del vehículo que terminó dentro de un zanjón ubicado sobre el lateral oeste de la calzada.

Los ocupantes lograron salir por sus propios medios del automóvil. Minutos después arribó personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que diagnosticó a la conductora y a uno de los acompañantes con traumatismo facial leve, disponiendo su traslado al Hospital Tagarelli para una mejor evaluación, quedando ambos fuera de peligro.

Nuevo caso de alcoholemia positiva Por disposición de la Ayudante Fiscal Dra. María Belén Frugoni, trabajó en el lugar Policía Científica y personal Vial. Además, se realizó un dosaje de alcohol por aspirado a la conductora, que arrojó resultado positivo de 1,65 g/l. Ante esta situación, la joven fue notificada por infracción al Artículo 67 Bis de la Ley 9099, y se procedió al secuestro del vehículo.