18 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Alcohol al volante

Volcó un auto en San Carlos y la conductora dio positivo en alcoholemia

Cuatro jóvenes viajaban en el vehículo que volcó y cayó a un zanjón en San Carlos. El siniestro ocurrió en la intersección de las rutas 143 y 40.

Vuelco en una ruta clave de San Carlos: jóvenes heridos y alcoholemia positiva.

Vuelco en una ruta clave de San Carlos: jóvenes heridos y alcoholemia positiva.

Por Sitio Andino Policiales

Un accidente vial generó preocupación en San Carlos, cuando un vehículo volcó en la intersección de la Ruta Provincial Nº 143 y Ruta Nacional Nº 40. Cuatro jóvenes resultaron involucrados y dos de ellos debieron ser trasladados al hospital para controles médicos.

Accidente vial con heridos en San Carlos: secuestraron el vehículo

El siniestro se produjo alrededor de las 7.50 en la localidad de Pareditas, donde un automóvil volcó y cayó a un zanjón lateral. El hecho fue alertado mediante un llamado a la línea de emergencias 911, lo que motivó la intervención del personal policial de la Comisaría 18. Al arribar al lugar, los efectivos entrevistaron a la conductora de 18 años, quien circulaba en un Hyundai Elantra junto a tres acompañantes, todos de la misma edad.

Lee además
Papá Noel recorrerá barrios de San Carlos desde el lunes.
Valle de Uco

Papá Noel recorrerá los distritos de San Carlos en la previa de la Navidad
A partir de mañana abren las inscripciones en San Carlos para las escuelas de verano.
Educación y deporte

Colonia de Verano 2026: San Carlos lanzó las inscripciones para niños y niñas

Según manifestó la joven, transitaba por Ruta 143 en sentido sur–norte cuando, al llegar al cruce con Ruta Nacional 40, advirtió la presencia de un camión. En ese momento, perdió el dominio del rodado, lo que provocó el vuelco del vehículo que terminó dentro de un zanjón ubicado sobre el lateral oeste de la calzada.

Los ocupantes lograron salir por sus propios medios del automóvil. Minutos después arribó personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que diagnosticó a la conductora y a uno de los acompañantes con traumatismo facial leve, disponiendo su traslado al Hospital Tagarelli para una mejor evaluación, quedando ambos fuera de peligro.

Nuevo caso de alcoholemia positiva

Por disposición de la Ayudante Fiscal Dra. María Belén Frugoni, trabajó en el lugar Policía Científica y personal Vial. Además, se realizó un dosaje de alcohol por aspirado a la conductora, que arrojó resultado positivo de 1,65 g/l.

Ante esta situación, la joven fue notificada por infracción al Artículo 67 Bis de la Ley 9099, y se procedió al secuestro del vehículo.

Temas
Seguí leyendo

Vuelco en San Carlos: confirman la muerte de una mujer de 80 años a horas del accidente

Volcó una traffic en San Carlos y un menor está gravemente herido: los hechos

Estación Transformadora Valle de Uco: inversión, plazos y el impacto en la industria local

Habrá corte de luz en dos departamentos de la provincia de Mendoza este lunes 8 de diciembre

Tragedia vial en General Alvear: murió un motociclista tras chocar con un camión

Habló el padre del hombre rescatado de un incendio: "Lo he apañado mucho y me pagó con esto"

Bomberos rescataron a un hombre tras un incendio en Las Heras: qué sucedió

Falleció el motociclista que chocó con un camión en Godoy Cruz

LO QUE SE LEE AHORA
Incendio en Las Heras: así quedó la vivienda del jubilado de 72 años.
Piden ayuda

Habló el padre del hombre rescatado de un incendio: "Lo he apañado mucho y me pagó con esto"

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 17 de diciembre: números ganadores del sorteo 3331
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 17 de diciembre: números ganadores del sorteo 3331

Se viene el sorteo especial de Navidad del Quini 6.
Juegos de Azar

El Quini 6 de Navidad ya tiene pozo y es increíble: cuándo sortea y cómo jugar

Debutó la nueva conformación de la Cámara Baja, con un triunfo legislativo para Milei. video
Congreso nacional

Diputados aprobó el Presupuesto de Milei, pero rechazó un capítulo clave: cómo votaron los diez mendocinos

Incendio en Las Heras: así quedó la vivienda del jubilado de 72 años.
Piden ayuda

Habló el padre del hombre rescatado de un incendio: "Lo he apañado mucho y me pagó con esto"

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en diciembre 2025 y qué anticipa el mercado para el 2026.
MERCADO INMOBILIARIO EN MENDOZA

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en diciembre 2025 y qué anticipa el mercado para el 2026

Te Puede Interesar

El Senado tratará el proyecto el 10 de febrero. video
Congreso nacional

Reforma laboral: el oficialismo firmó dictamen en el Senado, pero posterga el debate para febrero

Por Sitio Andino Política
Isabella y su prima Amparo sobrevivieron el terrible accidente en Chile que cobró la vida de sus abuelos.
A más de 20 días del siniestro

Cómo se encuentran las pequeñas sobrevivientes del accidente en Chile

Por Celeste Funes
Vuelco en una ruta clave de San Carlos: jóvenes heridos y alcoholemia positiva.
Alcohol al volante

Volcó un auto en San Carlos y la conductora dio positivo en alcoholemia

Por Sitio Andino Policiales