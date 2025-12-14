14 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Volcó una traffic en San Carlos y un menor está gravemente herido: los hechos

El furgón con un contingente religioso partió desde San Rafael con al menos 14 personas a bordo. Se investigan las causas del siniestro en San Carlos.

 Por Celeste Funes

Un accidente vial se registró este domingo por la mañana en Ruta 143, a la altura del Divisadero, en San Carlos, cuando una traffic que trasladaba a un contingente religioso perdió el control y volcó. Como consecuencia, un menor de edad resultó con lesiones graves.

Volcó una traffic con un contingente religioso en San Carlos: hay un menor grave

El siniestro tuvo lugar cerca de las 8.30 de este domingo, cuando un furgón marca Royal Canon, que circulaba de sur a norte, perdió el dominio por causas que se investigan y terminó volcando sobre la calzada. El vehículo era conducido por V. P. J. y trasladaba un contingente religioso, según el parte policial.

En el rodado viajaban al menos 14 personas, quienes se dirigían desde San Rafael hacia la localidad de Chilecito. Tras el vuelco, personal de emergencias y seguridad asistió a los ocupantes en el lugar del hecho.

Como consecuencia del siniestro, un menor de edad sufrió lesiones de gravedad, con una aparente fractura de cadera, y fue trasladado de urgencia al Hospital Scaravelli de Tunuyán para su atención médica.

El resto de los pasajeros presentó lesiones leves y fue asistido en el lugar, sin necesidad de traslado. Las actuaciones continúan y se aguarda la ampliación del parte médico y los peritajes viales para determinar las circunstancias del vuelco.

