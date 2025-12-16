Colonia de Verano 2026: San Carlos lanzó las inscripciones para niños y niñas

A partir de mañana abren las inscripciones en San Carlos para las escuelas de verano.

La colonia dará inicio el 6 de enero de 2026 y está dirigida a niños y niñas de 5 a 12 años, con actividades pensadas para promover el juego, la convivencia, el deporte y el disfrute del verano en un entorno cuidado y seguro.

Las inscripciones se realizarán a partir del 17 de diciembre, de 09:00 a 12:00 horas, de manera presencial en cada natatorio del departamento. Para completar el trámite, se deberá presentar fotocopia del DNI del niño o niña.

image Natatorios habilitados en San Carlos Polideportivo Pareditas

Polideportivo Chilecito

Polideportivo San Carlos

Club Eugenio Bustos

Polideportivo La Consulta El costo por niño es de $15.000 y $20.000 para dos o más hermanos. Además, quienes deseen agilizar el proceso pueden completar previamente el formulario de inscripción online, disponible en el siguiente enlace.

Desde la Municipalidad se invita a las familias a sumarse a esta propuesta que año tras año convoca a cientos de niños y niñas, fortaleciendo el deporte y la recreación.