16 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Educación y deporte

Colonia de Verano 2026: San Carlos lanzó las inscripciones para niños y niñas

La colonia municipal de San Carlos busca promover el juego, la convivencia y el disfrute del verano para niños y niñas de 5 a 12 años.

A partir de mañana abren las inscripciones en San Carlos para las escuelas de verano.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de San Carlos, informa que ya se encuentran abiertas las inscripciones para la Colonia de Verano 2026, una propuesta recreativa y deportiva destinada a niñas y niños del departamento.

La colonia dará inicio el 6 de enero de 2026 y está dirigida a niños y niñas de 5 a 12 años, con actividades pensadas para promover el juego, la convivencia, el deporte y el disfrute del verano en un entorno cuidado y seguro.

Las inscripciones se realizarán a partir del 17 de diciembre, de 09:00 a 12:00 horas, de manera presencial en cada natatorio del departamento. Para completar el trámite, se deberá presentar fotocopia del DNI del niño o niña.

image

Natatorios habilitados en San Carlos

  • Polideportivo Pareditas
  • Polideportivo Chilecito
  • Polideportivo San Carlos
  • Club Eugenio Bustos
  • Polideportivo La Consulta

El costo por niño es de $15.000 y $20.000 para dos o más hermanos. Además, quienes deseen agilizar el proceso pueden completar previamente el formulario de inscripción online, disponible en el siguiente enlace.

Desde la Municipalidad se invita a las familias a sumarse a esta propuesta que año tras año convoca a cientos de niños y niñas, fortaleciendo el deporte y la recreación.

Temas
