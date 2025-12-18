Cuánto cuesta alquilar una vivienda en diciembre 2025 y qué anticipa el mercado para el 2026.

El mercado de alquileres en la provincia de Mendoza llega a diciembre de 2025 con un escenario distinto al de años anteriores, marcado por un incremento en la oferta de viviendas disponibles. Esta situación contribuyó a ordenar los precios durante los últimos meses, en un contexto donde los inquilinos suelen enfrentar altos niveles de incertidumbre.

Según los últimos informes de Inmodata , el valor promedio de un alquiler para un departamento de dos habitaciones con cochera se ubica en $530.000 . Con el objetivo de contrastar estos datos, Sitio Andino relevó precios del último mes del año en el Gran Mendoza , considerando departamentos de dos dormitorios, algunos con cochera, patio o expensas.

A continuación, un repaso por los valores publicados en portales inmobiliarios y sitios especializados en alquileres.

En la Ciudad de Mendoza , los departamentos de dos dormitorios presentan valores de referencia que oscilan entre $500.000 y $550.000 mensuales , según la ubicación, el estado del inmueble y si incluyen expensas o cochera.

Alguno de los casos observados por Sitio Andino, exponen expensas que superan los $40.000, por lo que el total de un alquiler puede escalar casi hasta $600.000.

Las unidades amobladas y con buena conectividad mantienen precios más elevados. En este contexto, el aumento de la oferta obliga a muchos propietarios a ajustar expectativas y flexibilizar condiciones contractuales para sostener la demanda.

Godoy Cruz y Las Heras: mercados con fuerte crecimiento

La oferta de alquileres en Godoy Cruz mostró un crecimiento significativo durante 2025. De acuerdo con Inmodata, el incremento interanual ronda el 49%.

Según el relevamiento realizado por este medio, los valores publicados en diciembre varían entre $455.000 y $580.000, dependiendo de las características del inmueble y la zona.

En Las Heras, otro de los departamentos con buen desempeño durante el año, el precio promedio de un departamento de dos habitaciones se ubica en torno a los $500.000, consolidándose como una alternativa más accesible dentro del Gran Mendoza.

Luján de Cuyo y Maipú, entre los mayores aumentos de oferta

En Luján de Cuyo, los precios de departamentos y dúplex se mueven entre $490.000 y $580.000, principalmente en complejos cerrados y unidades con patio o cochera. Inmodata señala que la oferta en esta zona creció cerca de un 50% interanual.

Por su parte, en Maipú, los valores relevados para departamentos de dos habitaciones se ubican entre $520.000 y $580.000, en zonas como General Gutiérrez y áreas céntricas del departamento. También allí se registra un incremento del 50% en la cantidad de unidades disponibles.

Guaymallén: crecimiento moderado y precios dispares

A diferencia de otros departamentos, Guaymallén presentó un crecimiento más moderado de la oferta, del 7,8% interanual, según Inmodata. Se trata de un departamento con gran diversidad territorial, lo que impacta directamente en la dispersión de precios.

Por ejemplo, en Dorrego, un departamento de dos habitaciones con cochera cubierta y balcón alcanza los $630.000, mientras que otra unidad similar, con cochera y lavandería sobre calle Juan B. Justo, se ofrece en torno a los $480.000.

alquiler.jpg Qué puede pasar con los alquileres en enero de 2026.

Qué puede pasar con los alquileres en enero de 2026

A pocas semanas del cierre del año, crecen los interrogantes sobre el comportamiento del mercado en enero de 2026: si los precios subirán, se mantendrán estables o si continuará el aumento de la oferta.

Andy Landa, referente de Inmodata, explicó que el mercado ingresa en una temporada baja hasta fines de enero, período en el que la demanda suele retraerse por las vacaciones.

También indicó que la situación es compleja para quienes publican valores elevados por la creciente oferta de alquileres. Además, adelantó: “El valor promedio no va a tener mucha variación”.

Tendencias del mercado de alquileres para 2026

El último informe anual de Inmodata anticipa algunas claves para el próximo año: