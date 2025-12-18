18 de diciembre de 2025
Sitio Andino
POLÍTICA CAMBIARIA

Dólar con bandas móviles: qué anunció el Banco Central y cómo impacta en la economía diaria

A partir de 2026, el dólar se moverá al ritmo de la inflación. Cómo impacta este cambio en el bolsillo de los argentinos.

 Por Paula Pia Ariet

El Banco Central de la República Argentina anunció un cambio clave en el esquema cambiario que regirá desde 2026: el dólar oficial seguirá moviéndose dentro de bandas, pero el piso y el techo se ajustarán todos los meses según la inflación. La medida tendrá efectos sobre precios, ahorro, exportaciones y la estabilidad de la economía argentina en el mediano plazo.

Hasta ahora, el esquema de bandas funcionaba con un ajuste fijo del tipo de cambio, que no siempre acompañaba la inflación. En un país como Argentina, donde los precios suben más rápido que en el resto del mundo, eso generaba un problema conocido: el atraso cambiario. Es decir, el dólar quedaba barato en términos reales, lo que suele terminar mal: menos exportaciones, más presión sobre las reservas y, tarde o temprano, una corrección brusca.

banco central de argentina.jpg
El Banco Central anunció que el cambio comenzará a regir en 2026

Cómo funciona el nuevo esquema

A partir de enero de 2026, el dólar podrá moverse dentro de una banda (un rango mínimo y máximo), pero ese rango se actualizará todos los meses según la inflación local, con un rezago de dos meses. Si la inflación fue del 3%, la banda subirá 3%.

Un ejemplo simple: si hoy el dólar puede moverse entre $1.000 y $1.400, y la inflación mensual fue del 2%, al mes siguiente ese rango pasará aproximadamente a $1.020 – $1.428. No hay un salto abrupto, sino un ajuste gradual y previsible.

Además, el Banco Central aclara que no ajusta por la inflación de Estados Unidos, lo que implica que, mientras Argentina tenga más inflación que el mundo, el dólar irá subiendo en términos reales. Esto apunta a sostener la competitividad y evitar que el peso se aprecie artificialmente.

Por qué es importante este cambio

Porque ataca uno de los problemas históricos de la economía argentina: el péndulo entre atraso cambiario y devaluaciones abruptas. Cuando el dólar se atrasa demasiado, la economía parece estable por un tiempo, pero se acumulan tensiones. Cuando llega la corrección, suele ser violenta y muy inflacionaria.

El nuevo esquema busca lo contrario: ajustes chicos y previsibles, en lugar de grandes saltos inesperados.

Para las empresas, esto mejora la planificación. Un exportador, por ejemplo, puede proyectar ingresos sabiendo que el tipo de cambio acompañará la inflación. Para los importadores, reduce el incentivo a adelantar compras por miedo a una devaluación. Y para el consumidor, baja la probabilidad de crisis cambiarias que terminan impactando en precios y empleo.

Qué impacto puede tener en la inflación

El dólar deja de ser un ancla artificial contra la inflación. Eso implica que la baja de la inflación ya no depende de mantener el dólar quieto, sino de una política monetaria y fiscal más estricta.

El Banco Central acompaña esta medida con tasas de interés reales positivas y control de la cantidad de dinero. El mensaje es claro: el dólar no se usa para frenar precios; se busca que la inflación baje por menor emisión y mayor disciplina macroeconómica.

En el corto plazo, puede haber cierta presión, pero en el mediano plazo reduce el riesgo de saltos inflacionarios grandes, que suelen ser mucho más dañinos.

Dolar inflación
La baja de la inflación ya no depende de un dólar fijo, sino de una política monetaria y fiscal más estricta.

Qué sucede con las reservas

Otro objetivo central es acumular reservas. Con un tipo de cambio más competitivo y previsible, el Banco Central espera comprar dólares cuando haya oferta, sin generar distorsiones. Según sus proyecciones, esto permitiría fortalecer el balance del BCRA y respaldar la recuperación del uso del peso.

En síntesis, el cambio en las bandas del dólar no promete magia ni soluciones inmediatas. Pero sí apunta a algo fundamental: ordenar el funcionamiento del tipo de cambio, evitar errores del pasado y ganar previsibilidad.

Si la inflación logra bajar y el esquema se sostiene, la economía puede salir del ciclo de crisis recurrentes. No es un detalle técnico: es una de las decisiones que pueden marcar si el ajuste es gradual y ordenado, o si vuelve a hacerse de golpe y con costo social.

