13 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 13 de diciembre de 2025

¿Cuánto vale el dólar en Mendoza hoy? Enterate del precio del blue, el oficial y los financieros en la jornada cambiaria de este sábado.

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 13 de diciembre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 13 de diciembre de 2025

Tras el levantamiento del cepo en abril, los bancos debieron implementar rápidamente los cambios necesarios para permitir que sus clientes puedan operar con divisas sin las restricciones que regían desde 2019. No obstante, tras los resultados de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, la moneda extranjera se disparó y superó la barrera de los $1.400 en la mayoría de los bancos.

Lee además
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 12 de diciembre de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 12 de diciembre de 2025
LA economía argentina se enfrenta a un 2026 donde la acunmulación de reservas sera fundamental
Perspectivas

El dilema de la economía argentina 2026: cómo acumular dólares sin frenar la actividad

A cuánto cotiza el dólar blue en Mendoza hoy, sábado 13 de diciembre de 2025

En Mendoza, el dólar blue cotiza:

  • Para la compra a $1.425
  • Para la venta a $1.445
DÓLAR - 12 - DICIEMBRE - 2025

A cuánto cotiza el dólar MEP, CCL y tarjeta hoy, sábado 13 de diciembre de 2025

El dólar MEP (medio electrónico de pagos) es una forma legar de obtener divisas a través de la compra y venta de bonos que cotizan en pesos. Este dólar financiero se ubica de la siguiente manera:

  • A $1.478,57 para la compra;
  • A $1.480 para la venta.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), que es el que influye en las exportaciones, se ubica en:

  • A $1.511,90 para la compra;
  • A $1.517,91 para la venta.

El dólar tarjeta o turista, que corresponde al tipo de cambio que se aplica a comprar con tarjetas en el exterior, cotiza de la siguiente forma:

  • A $1.839,50 para la compra;
  • A $1.904,50 para la venta.

A cuánto cotizan el euro y el peso chileno hoy, sábado 13 de diciembre de 2025

Por su parte, la moneda europea, el euro se ubica:

  • En $1.630 para la compra;
  • En $1.730 para la venta.

El peso chileno, por su parte, se ubica de la siguiente manera (conversión de 1.000 CLP a 1.000 ARS):

  • A $632 para la compra;
  • A $1582,81 para la venta.

La flexibilización de las divisas extranjeras llega en el marco de la Fase 3 del Programa Económico del gobierno. Con el avance de esta fase, el Ejecutivo busca mantener el dólar oficial cerca del mínimo permitido, con la expectativa de contener la inflación.

Temas
Seguí leyendo

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 11 de diciembre de 2025

El Gobierno vuelve a apostar al blanqueo de dólares del colchón con el Principio de Inocencia Fiscal

Las claves del regreso argentino a la emisión de deuda en dólares

El Gobierno volvió a emitir deuda en dólares tras ocho años y consiguió US$1.000 millones

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 10 de diciembre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 9 de diciembre de 2025

La transformación silenciosa de la importaciones en el mercado interno: góndolas llenas y fábricas vacías

Luis Caputo enfrenta una semana clave entre emisión de bonos y datos de inflación

LO QUE SE LEE AHORA
El Congreso debatirá la reforma tributaria propuesta por el mileísmo.
Se debatirá en el Congreso

Reforma tributaria: los impuestos que cambian, los que se eliminan y el impacto en alquileres, autos y pymes

Las Más Leídas

El calvario de mendocinos asaltados en Chile: Nos arruinaron el viaje.
En primera persona

El calvario de mendocinos asaltados en Chile: "Nos arruinaron el viaje"

El rincón secreto de Chile que nadie te contó y todo mendocino debería visitar
¿Te lo vas a perder?

El rincón secreto de Chile que nadie te contó y todo mendocino debería visitar

Calendario de feriados 2026 en Argentina: fechas confirmadas y cuántos días libres habrá
Turismo

Calendario de feriados 2026 en Argentina: fechas confirmadas y cuántos días libres habrá

Guaymallén: arreglaba un techo, cayó varios metros y lucha por su vida
Internado en el Central

Guaymallén: arreglaba un techo, cayó varios metros y lucha por su vida

La Legislatura de Mendoza dio aval para el inicio de la etapa de explotación del proyecto minero.
Minería

PSJ Cobre Mendocino: el senador al que le pedían por WhatsApp que vote en contra y pidió dejar de "sembrar miedo"

Te Puede Interesar

Los provvedores siguen trabajando para asegurar el  compre local en la mineria
Desarrollo local

Minería: Los proveedores mineros buscan afianzar su rol frente a cambios regulatorios

Por Marcelo López Álvarez
Murió el actor Héctor Alterio, una voz imprescindible del cine y el teatro argentinos video
Tenía 96 años

Murió el actor Héctor Alterio, una voz imprescindible del cine y el teatro argentinos

Por Sitio Andino MuchoShow
Sistema de Videovigilancia del CEO: intervenciones clave que frustraron delitos en Mendoza video
Justo a tiempo

Sistema de Videovigilancia del CEO: intervenciones clave que frustraron delitos en Mendoza

Por Sitio Andino Policiales