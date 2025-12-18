18 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 18 de diciembre de 2025

¿Cuánto vale el dólar en Mendoza hoy? Enterate del precio del blue, el oficial y los financieros en la jornada cambiaria de este jueves.

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 18 de diciembre de 2025.

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 18 de diciembre de 2025.

Tras el levantamiento del cepo en abril, los bancos debieron implementar rápidamente los cambios necesarios para permitir que sus clientes puedan operar con divisas sin las restricciones que regían desde 2019. No obstante, tras los resultados de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, la moneda extranjera se disparó y superó la barrera de los $1.400 en la mayoría de los bancos.

Lee además
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 2 de mayo de 2025.
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 17 de diciembre de 2025
El Gobierno cambia la actualización de las bandas del dólar y propone acumular reservas
Politíca Monetaria

El dólar no abandona la escena: devaluación por inflación, reservas y los límites del programa de Javier Milei

A cuánto cotiza el dólar blue en Mendoza hoy, jueves 18 de diciembre de 2025

En Mendoza, el dólar blue cotiza:

  • Para la compra a $1.480;
  • Para la venta a $1.500.
DÓLAR - 17 -DICIEMBRE - 2025

A cuánto cotiza el dólar MEP, CCL y tarjeta hoy, jueves 18 de diciembre de 2025

El dólar MEP (medio electrónico de pagos) es una forma legar de obtener divisas a través de la compra y venta de bonos que cotizan en pesos. Este dólar financiero se ubica de la siguiente manera:

  • A $1.510,45 para la compra;
  • A $1.512,33 para la venta.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), que es el que influye en las exportaciones, se ubica en:

  • A $1.554,23 para la compra;
  • A $1.559,81 para la venta.

El dólar tarjeta o turista, que corresponde al tipo de cambio que se aplica a comprar con tarjetas en el exterior, cotiza de la siguiente forma:

  • A $1.852,50 para la compra;
  • A $1.917,50 para la venta.

A cuánto cotizan el euro y el peso chileno hoy, jueves 18 de diciembre de 2025

Por su parte, la moneda europea, el euro se ubica:

  • En $1.650 para la compra;
  • En $1.750 para la venta.

El peso chileno, por su parte, se ubica de la siguiente manera:

  • A $632 para la compra;
  • A $1.581,39 para la venta.

La flexibilización de las divisas extranjeras llega en el marco de la Fase 3 del Programa Económico del gobierno. Con el avance de esta fase, el Ejecutivo busca mantener el dólar oficial cerca del mínimo permitido, con la expectativa de contener la inflación.

Temas
Seguí leyendo

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 16 de diciembre de 2025

Dólar: a partir de enero, el sistema de bandas cambiarias se actualizará en base a la inflación

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 15 de diciembre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 14 de diciembre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 13 de diciembre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 12 de diciembre de 2025

El dilema de la economía argentina 2026: cómo acumular dólares sin frenar la actividad

El Gobierno vuelve a apostar al blanqueo de dólares del colchón con el Principio de Inocencia Fiscal

LO QUE SE LEE AHORA
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 2 de mayo de 2025.
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 17 de diciembre de 2025

Las Más Leídas

Por qué no cobré la Beca Progresar de diciembre 2025
A tener en cuenta

Por qué no cobré la Beca Progresar de diciembre 2025

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 17 de diciembre: números ganadores del sorteo 3331
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 17 de diciembre: números ganadores del sorteo 3331

Guaymallén: un hombre le disparó al perro que atacó a su hijo.
Ataque y disparos

Guaymallén: un perro mordió a su hijo y, en venganza, le disparó dos veces

Los intendentes tallaron fuerte en el armado de listas departamentales. video
Elecciones 2026

Una reina, el ganador de un Olimpia y un artista popular, los candidatos del PJ para las elecciones de febrero

Vacaciones en Chile: cómo protegerse de la violenta modalidad delictiva que acecha a mendocinos. Imagen generada con IA
preocupación

Vacaciones en Chile: cómo protegerse de la violenta modalidad delictiva que acecha a mendocinos

Te Puede Interesar

PSJ Cobre Mendocino avanza en obras de infraestructura eléctrica
Energía

PSJ Cobre Mendocino avanza en obras de infraestructura eléctrica

Por Sitio Andino Economía
El plan con el que la DGE redujo drásticamente los niveles críticos en las aulas de Mendoza.
Balance

El plan con el que la DGE redujo drásticamente los niveles críticos en las aulas de Mendoza

Por Natalia Mantineo
Vargas Arizu sobre la desregulación del CIU: Me parece una tozudez libertaria
En desacuerdo

Vargas Arizu sobre la desregulación del CIU: "Me parece una tozudez libertaria"

Por Sofía Pons