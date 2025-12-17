17 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 17 de diciembre de 2025

¿Cuánto vale el dólar en Mendoza hoy? Enterate del precio del blue, el oficial y los financieros en la jornada cambiaria de este miércoles.

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 17 de diciembre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 17 de diciembre de 2025

Foto: Pexels.

Tras el levantamiento del cepo en abril, los bancos debieron implementar rápidamente los cambios necesarios para permitir que sus clientes puedan operar con divisas sin las restricciones que regían desde 2019. No obstante, tras los resultados de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, la moneda extranjera se disparó y superó la barrera de los $1.400 en la mayoría de los bancos.

Lee además
El Gobierno cambia la actualización de las bandas del dólar y propone acumular reservas
Politíca Monetaria

El dólar no abandona la escena: devaluación por inflación, reservas y los límites del programa de Javier Milei
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 16 de diciembre de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 16 de diciembre de 2025

A cuánto cotiza el dólar blue en Mendoza hoy, miércoles 17 de diciembre de 2025

En Mendoza, el dólar blue cotiza:

  • Para la compra a $1.480;
  • Para la venta a $1.500.
16 - DICIEMBRE - 2025 - DÓLAR

A cuánto cotiza el dólar MEP, CCL y tarjeta hoy, miércoles 17 de diciembre de 2025

El dólar MEP (medio electrónico de pagos) es una forma legar de obtener divisas a través de la compra y venta de bonos que cotizan en pesos. Este dólar financiero se ubica de la siguiente manera:

  • A $1.503,48 para la compra;
  • A $1.505,04 para la venta.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), que es el que influye en las exportaciones, se ubica en:

  • A $1.536,50 para la compra;
  • A $1.551,47 para la venta.

El dólar tarjeta o turista, que corresponde al tipo de cambio que se aplica a comprar con tarjetas en el exterior, cotiza de la siguiente forma:

  • A $1.859 para la compra;
  • A $1.924 para la venta.

A cuánto cotizan el euro y el peso chileno hoy, miércoles 17 de diciembre de 2025

Por su parte, la moneda europea, el euro se ubica:

  • En $1.655 para la compra;
  • En $1.755 para la venta.

El peso chileno, por su parte, se ubica de la siguiente manera:

  • A $631 para la compra;
  • A $1.585,19 para la venta.

La flexibilización de las divisas extranjeras llega en el marco de la Fase 3 del Programa Económico del gobierno. Con el avance de esta fase, el Ejecutivo busca mantener el dólar oficial cerca del mínimo permitido, con la expectativa de contener la inflación.

Temas
Seguí leyendo

Dólar: a partir de enero, el sistema de bandas cambiarias se actualizará en base a la inflación

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 15 de diciembre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 14 de diciembre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 13 de diciembre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 12 de diciembre de 2025

El dilema de la economía argentina 2026: cómo acumular dólares sin frenar la actividad

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 11 de diciembre de 2025

El Gobierno vuelve a apostar al blanqueo de dólares del colchón con el Principio de Inocencia Fiscal

LO QUE SE LEE AHORA
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 16 de diciembre de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 16 de diciembre de 2025

Las Más Leídas

La DGE moderniza y acorta una tecnicatura para impulsar la salida laboral inmediata.
Renovación

La DGE moderniza y acorta otra tecnicatura para impulsar la salida laboral inmediata

El Gobierno provincial confirmó la fecha de pago del medio aguinaldo de diciembre para los trabajadores públicos.
ayuda de fin de año

Cuándo cobran el aguinaldo los empleados estatales de Mendoza

Dónde comprar pesos chilenos en la provincia de Mendoza este verano
PLANIFICÁ TUS VACACIONES

Dónde comprar pesos chilenos en la provincia de Mendoza este verano

Se viene otro pozo millonario del Quini 6.
Juegos de Azar

Quini 6: de cuánto es el millonario pozo para el sorteo de este miércoles 17 de diciembre

El justicialismo atraviesa momentos de definiciones de cara a las elecciones de febrero.
Elecciones 2026

Dos intendentes peronistas ya presentaron sus candidatos para febrero: qué pasa en las otras cuatro comunas

Te Puede Interesar

El Gobierno cambia la actualización de las bandas del dólar y propone acumular reservas
Politíca Monetaria

El dólar no abandona la escena: devaluación por inflación, reservas y los límites del programa de Javier Milei

Por Marcelo López Álvarez
No se puede estar en contra de una actividad lícita: la defensa oficial de PSJ Cobre Mendocino video
Entrevista

"No se puede estar en contra de una actividad lícita": la defensa oficial de PSJ Cobre Mendocino

Por Sitio Andino Política
La mirada del sector bancario mendocino sobre la reforma laboral del Ejecutivo nacional
DEBATE

La mirada del sector bancario mendocino sobre la reforma laboral del Ejecutivo nacional

Por Soledad Maturano