15 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 15 de diciembre de 2025

¿Cuánto vale el dólar en Mendoza hoy? Enterate del precio del blue, el oficial y los financieros en la jornada cambiaria de este lunes.

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 15 de diciembre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 15 de diciembre de 2025

Tras el levantamiento del cepo en abril, los bancos debieron implementar rápidamente los cambios necesarios para permitir que sus clientes puedan operar con divisas sin las restricciones que regían desde 2019. No obstante, tras los resultados de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, la moneda extranjera se disparó y superó la barrera de los $1.400 en la mayoría de los bancos.

Lee además
dolar hoy y dolar blue en mendoza: a cuanto cotiza este domingo 14 de diciembre de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 14 de diciembre de 2025
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 13 de diciembre de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 13 de diciembre de 2025

A cuánto cotiza el dólar blue en Mendoza hoy, lunes 15 de diciembre de 2025

En Mendoza, el dólar blue cotiza:

  • Para la compra a $1.430;
  • Para la venta a $1.450.

A cuánto cotiza el dólar MEP, CCL y tarjeta hoy, lunes 15 de diciembre de 2025

El dólar MEP (medio electrónico de pagos) es una forma legar de obtener divisas a través de la compra y venta de bonos que cotizan en pesos. Este dólar financiero se ubica de la siguiente manera:

  • A $1.480,49 para la compra;
  • A $1.481,02 para la venta.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), que es el que influye en las exportaciones, se ubica en:

  • A $1.515,19 para la compra;
  • A $1.519,25 para la venta.

El dólar tarjeta o turista, que corresponde al tipo de cambio que se aplica a comprar con tarjetas en el exterior, cotiza de la siguiente forma:

  • A $1.839,50 para la compra;
  • A $1.904,50 para la venta.

A cuánto cotizan el euro y el peso chileno hoy, lunes 15 de diciembre de 2025

Por su parte, la moneda europea, el euro se ubica:

  • En $1.630 para la compra;
  • En $1.730 para la venta.

El peso chileno, por su parte, se ubica de la siguiente manera (conversión de 1.000 CLP a 1.000 ARS):

  • A $636 para la compra;
  • A $1573 para la venta.

La flexibilización de las divisas extranjeras llega en el marco de la Fase 3 del Programa Económico del gobierno. Con el avance de esta fase, el Ejecutivo busca mantener el dólar oficial cerca del mínimo permitido, con la expectativa de contener la inflación.

Temas
Seguí leyendo

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 12 de diciembre de 2025

El dilema de la economía argentina 2026: cómo acumular dólares sin frenar la actividad

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 11 de diciembre de 2025

El Gobierno vuelve a apostar al blanqueo de dólares del colchón con el Principio de Inocencia Fiscal

Las claves del regreso argentino a la emisión de deuda en dólares

El Gobierno volvió a emitir deuda en dólares tras ocho años y consiguió US$1.000 millones

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 10 de diciembre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 9 de diciembre de 2025

LO QUE SE LEE AHORA
José Antonio Kast,  nuevo presidente electo de Chile
Elecciones 2025

Kast, Milei, Argentina y Chile: nace una nueva alianza regional

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2406 y números ganadores del domingo 14 de diciembre
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2406 y números ganadores del domingo 14 de diciembre

Resultados del Quini 6 hoy domingo 14 de diciembre: números ganadores del sorteo 3330
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy domingo 14 de diciembre: números ganadores del sorteo 3330

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1332 del domingo 14 de diciembre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1332 del domingo 14 de diciembre

Solidaridad en Mendoza: buscan padrinos que donen útiles escolares para chicos vulnerables. Imagen generada con IA
Proyecto Mochi 2026

Solidaridad en Mendoza: buscan padrinos que donen útiles escolares para chicos vulnerables

En el Hospital Scaravelli de Tunuyán se confirmó el deceso de una adulta mayor tras el vuelco.
Un menor se encuentra grave

Vuelco en San Carlos: confirman la muerte de una mujer de 80 años a horas del accidente

Te Puede Interesar

Salud adelantó la dosis de sarampión para frenar los brotes: cuándo hay que aplicarla.
¡Atención padres!

Salud adelantó la dosis de sarampión para frenar los brotes: cuándo hay que aplicarla

Por Natalia Mantineo
San Rafael: un joven ebrio subió a 35 metros y debió ser rescatado por policías y bomberos.
Subió a 35 metros

El video de un rescate extremo en San Rafael: bajaron a un joven alcoholizado de una obra

Por Celeste Funes
José Antonio Kast,  nuevo presidente electo de Chile
Elecciones 2025

Kast, Milei, Argentina y Chile: nace una nueva alianza regional

Por Marcelo López Álvarez