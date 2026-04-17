17 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Dólar

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 17 de abril de 2026

¿Cuánto vale el dólar en Mendoza hoy? Enterate del precio del blue, el oficial y los financieros en la jornada cambiaria de este viernes.

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 17 de abril de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 17 de abril de 2026

Por Sitio Andino Economía

Este viernes 17 de abril de 2026, el dólar oficial cotiza en $1.380 para la venta en el Banco Nación y la compra cotiza en $1.330.

DÓLAR-16-ABRIL-2026

Tras el levantamiento del cepo en abril de 2025, los bancos debieron implementar rápidamente los cambios necesarios para permitir que sus clientes puedan operar con divisas sin las restricciones que regían desde 2019. Desde enero de 2026, el sistema de bandas cambiarias evolucionará cada mes al ritmo correspondiente al último dato de Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por INDEC.

Lee además
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 2 de mayo de 2025.

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 16 de abril de 2026
Inflación de 3,4% en marzo: cómo impacta en tu bolsillo, tu salario y tus ahorros

Inflación de 3,4% en marzo: cómo impacta en tu bolsillo, tu salario y tus ahorros

A cuánto cotiza el dólar blue en Mendoza hoy, viernes 17 de abril 2026

En Mendoza, el dólar blue cotiza:

  • Para la compra a $1.395;
  • Para la venta a $1.415.

A cuánto cotiza el dólar MEP, CCL y tarjeta hoy, viernes 17 de abril 2026

El dólar MEP (medio electrónico de pagos) es una forma legar de obtener divisas a través de la compra y venta de bonos que cotizan en pesos. Este dólar financiero se ubica de la siguiente manera:

  • A $1.403,18 para la compra;
  • A $1.403,56 para la venta.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), que es el que influye en las exportaciones, se ubica en:

  • A $1.449,20 para la compra;
  • A $1.453,18 para la venta.

El dólar tarjeta o turista, que corresponde al tipo de cambio que se aplica a comprar con tarjetas en el exterior, cotiza de la siguiente forma:

  • A $1.729 para la compra;
  • A $1.794 para la venta.

A cuánto cotizan el euro y el peso chileno hoy, viernes 17 de abril 2026

Por su parte, la moneda europea, el euro se ubica:

  • En $1.540 para la compra;
  • En $1.640 para la venta.

El peso chileno, por su parte, se ubica de la siguiente manera:

  • A $654 para la compra;
  • A $1.529,12 para la venta.

La flexibilización de las divisas extranjeras llega en el marco de la Fase 3 del Programa Económico del gobierno. Con el avance de esta fase, el Ejecutivo busca mantener el dólar oficial cerca del mínimo permitido, con la expectativa de contener la inflación.

Temas
Seguí leyendo

¿Se agota el margen? El Banco Central frente a su mayor desafío

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 15 de abril de 2026

Qué hay detrás del nuevo desembolso del FMI y por qué no resuelve el frente más crítico

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 14 de abril de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 13 de abril de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 12 de abril de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 11 de abril de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 10 de abril de 2026

LO QUE SE LEE AHORA
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 2 de mayo de 2025.

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 16 de abril de 2026

Las Más Leídas

Suben los alquileres y cambia la zona más cara en Mendoza: cuánto cuesta una vivienda en abril de 2026

Alquileres en alza y sorpresa en Mendoza: cambió la zona más cara y estos son los precios

La DGE y el Ministerio de Seguridad elaboraron una serie de recomendaciones para reforzar la seguridad video

Cuántos departamentos de Mendoza están afectados por amenazas de tiroteo en escuelas

El homicidio generó conmoción en el oeste de Godoy Cruz. 

Crimen brutal en Godoy Cruz: la Justicia apunta a menores de edad como autores

Así quedó el camión que protagonizó el accidente en San Rafael. Fotos: Jonathan Chamorro.

Volcó un camión en la Cuesta de los Terneros: importante operativo policial

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 16 de abril.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 16 de abril