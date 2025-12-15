15 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Banco Central

Dólar: a partir de enero, el sistema de bandas cambiarias se actualizará en base a la inflación

Hasta el momento se regía por el 1% mensual, pero decidieron modificar el sistema para "estabilizar los precios". Qué dice el comunicado.

Foto: NA
Por Sitio Andino Economía

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) comunicó que a partir de 2026 cambiará el sistema de bandas cambiarias que establece el valor del dólar. Ahora regirá por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) confeccionado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Indec).

Hasta el 1 de enero se mantendrá el régimen de actualización de las bandas cambiarias a través del 1% mensual. "Con el fin de consolidar la estabilidad de precios, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) anuncia el inicio de una nueva fase del programa monetario", indica el comunicado.

Los esfuerzos de la autoridad monetaria priorizarán el objetivo de alcanzar la convergencia de la inflación doméstica al nivel de inflación internacional. Los esfuerzos de la autoridad monetaria priorizarán el objetivo de alcanzar la convergencia de la inflación doméstica al nivel de inflación internacional.

Además, el BCRA explicó que "el manejo de la política monetaria se orientará a que la oferta monetaria acompañe la recuperación de la demanda de dinero priorizando su abastecimiento a través de la acumulación de reservas internacionales. La programación monetaria definirá una trayectoria consistente para los agregados monetarios que permita compatibilizar el proceso de desinflación con la acumulación de reservas internacionales".

La institución bancaria argumentó los cambios de la siguiente manera: "Dado que el ritmo de deslizamiento de las bandas no se ajusta por la inflación de Estados Unidos, el techo de la banda se incrementa en términos reales a lo largo del tiempo. Las bandas de flotación cambiaria seguirán cumpliendo la función de limitar el riesgo de movimientos extremos y abruptos en el tipo de cambio".

Nuevas medidas del Banco Central

De acuerdo al comunicado del Banco Central, el sistema cambiario y económico se regirá mediante las siguientes normativas:

  • "A partir del 1 de enero de 2026, el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo correspondiente al último dato de inflación mensual informado por INDEC".
  • "A partir del 1 de enero de 2026, el BCRA iniciará un programa de acumulación de reservas internacionales consistente con la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios. El escenario base de re-monetización del BCRA prevé un aumento de la base monetaria del 4,2% actual a 4,8% del PBI para diciembre de 2026, que podría ser abastecido mediante la compra de USD10 mil millones sujeto a la oferta de flujos de la balanza de pagos".
  • "Un aumento adicional de la demanda de dinero de 1% del PBI podría llevar las compras a USD 17.000 millones, sujeto a la oferta de flujos de la balanza de pagos, sin requerir esfuerzos sostenidos de esterilización".
  • "El monto de ejecución diaria del programa de acumulación de reservas estará alineado con una participación del 5% del volumen diario del mercado de cambios. El BCRA podrá concretar compras en bloque que de otra manera podrían afectar el buen funcionamiento y la estabilidad del mercado".
