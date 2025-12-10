El Gobierno volvió a emitir deuda en dólares tras ocho años y consiguió US$1.000 millones

La última vez que Argentina emitió deuda en dólares fue en enero de 2018.

El Gobierno nacional colocó un bono en dólares por US$1.000 millones a una tasa del 9,26% anual , en lo que constituye la primera emisión de deuda en moneda extranjera desde 2018 , sin contar la reestructuración de 2020.

Pese a estar regido por legislación argentina, en el Ministerio de Economía lo consideran un paso hacia el regreso del país al financiamiento voluntario .

Según informó la Secretaría de Finanzas, la operación recibió ofertas por más de US$1.400 millones de parte de más de 2500 inversores. El título, denominado Bonar 2029 , incluye un cupón del 6,5% anual , pagos semestrales y una amortización íntegra al vencimiento , previsto para el 30 de noviembre de 2029.

El rendimiento del 9,26% implica un diferencial de 550 puntos básicos sobre bonos del Tesoro de Estados Unidos de igual duración, y se ubica unos 100 puntos por debajo de instrumentos argentinos comparables ya operativos en el mercado. Para el Palacio de Hacienda, esto refleja una mejora en los fundamentals macroeconómicos y una mayor disposición inversora.

Para qué se utilizarán los fondos del Bonar 2029

El Tesoro utilizará lo recaudado para cubrir parte de los vencimientos del 9 de enero, cuando Argentina debe afrontar unos US$4.200 millones entre bonos AL29 y AL30. Los US$1.000 millones del Bonar 2029 se complementarán con un crédito de bancos internacionales y otra herramienta que será anunciada en los próximos días, según adelantó el ministro Luis Caputo.

Economistas remarcan que, pese al buen resultado, aún resta cubrir más de US$3.000 millones, lo que implicará recurrir a un repo costoso o a nuevas operaciones de financiamiento.

Contexto: reservas, tasas y riesgo país

El Gobierno sostiene que esta colocación es clave para evitar el uso de reservas del BCRA, uno de los objetivos centrales para 2025. Caputo viene repitiendo que acumular divisas y reducir el riesgo país por debajo de los 500 puntos básicos será determinante para retomar emisiones internacionales.

Desde Economía destacan que la desaceleración de la inflación, el superávit fiscal, la política de control de la base monetaria y la recapitalización del Banco Central fortalecieron la confianza y explican el descenso del riesgo país de las últimas semanas.

Aun así, analistas subrayan que el rendimiento ofrecido todavía refleja el historial crediticio argentino, que incluye nueve defaults, y la vigencia de dudas sobre la dinámica de reservas.

Empresas y provincias ya venían probando el mercado

En paralelo, varias compañías y gobiernos subnacionales aprovecharon la ventana financiera de las últimas semanas para emitir deuda a tasas más bajas que el Tesoro. Ciudad de Buenos Aires colocó US$600 millones al 7,8%, mientras que Santa Fe obtuvo US$800 millones al 8,1%.

Ese contraste refleja que, aunque el Gobierno nacional logró volver a emitir en dólares, todavía paga un mayor costo por su riesgo crediticio.

La última vez que Argentina había emitido deuda en dólares —por fuera de reestructuraciones— fue en enero de 2018, también bajo la gestión de Caputo, cuando se colocaron US$9.000 millones con legislación internacional y tasas que hoy parecen lejanas: 4,625%, 6% y 6,95%. En ese momento, el riesgo país rondaba los 350 puntos, casi la mitad que el actual.

Tras la licitación del Bonar 2029, el dólar mayorista retrocedió $4,50 y cerró la jornada en $1.437,50, todavía por debajo del tope diario de la banda de flotación administrada por el BCRA. En lo que va de diciembre, el tipo de cambio oficial acumula una baja del 1%.

