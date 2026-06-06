¿Es tan fácil ganar dinero? El riesgo de la ludopatía, las apuestas en adolescentes y un debate necesario

Promesas de ganar mucho dinero en poco tiempo, con poca inversión o al alcance de un clic. Captar ahorristas bajo la promesa de intereses en dólares. Imágenes estereotipadas de influencers que juran haber pasado de un origen humilde a ganar más de 100 mil dólares por mes.

Este universo se alimenta de la circulación de determinados contenidos en redes sociales : fotos de personajes con alcance mediático que exhiben bienes de lujo como símbolo de éxito. Matías Cardozo o Leonardo Cositorto son apenas dos ejemplos de una lógica que se repite y encuentra eco en miles de usuarios.

Ahora bien, el imaginario que construyen este tipo de figuras alimenta la idea de que enriquecerse y alcanzar el éxito es más fácil de lo que realmente es. En ese escenario encuentran terreno fértil los juegos y las apuestas online , generando un círculo vicioso que obliga a la sociedad a discutir sobre educación financiera . Más aún en un contexto donde la situación económica preocupa a millones de familias - siendo los niveles históricos de morosidad un ejemplo de ello - y afecta de manera particular a adolescentes y jóvenes.

“ Quien cree que puede duplicar su dinero en un fin de semana definitivamente no entiende cuáles son las reglas del dinero ; tampoco entiende, muchas veces, el esfuerzo que requiere ganarlo”, sostuvo Gastón Lentini , licenciado en Administración, en diálogo con Sitio Andino.

Menores, apuestas y una problemática en crecimiento

El imaginario del éxito rápido y el dinero fácil, sumado al acceso prácticamente irrestricto a juegos y apuestas online, pone en riesgo principalmente a menores de edad.

Las estadísticas reflejan la magnitud del fenómeno. Según datos citados por UNICEF y el Ministerio de Capital Humano, uno de cada cuatro adolescentes de entre 12 y 17 años afirma haber realizado apuestas online alguna vez, mientras que seis de cada diez aseguran conocer a alguien que apostó dinero de manera virtual.

Uno de los aspectos que más preocupa es la naturalización de estas prácticas. Los informes advierten que la edad de inicio suele estar vinculada a la apertura de billeteras virtuales, algo que actualmente ocurre alrededor de los 13 años y que muchas veces funciona como puerta de entrada al mundo de las apuestas.

“Estos sitios de apuestas, igual que los chicos que venden cursos y enseñan a los demás cómo vivir la vida, están principalmente orientados a jóvenes de 14, 16 o 17 años que todavía no entraron al mercado laboral. Entonces, aprovechándose de su inocencia, terminan siendo las primeras víctimas”, explicó el también asesor financiero.

adolescente celular apuesta juego Es necesario hablar de estos temas desde edades tempranas.

En este marco, el especialista señaló que actualmente acompaña a personas que denuncian pérdidas vinculadas a casinos online, particularmente en casos donde existe publicidad dirigida o accesible para menores de edad.

Por eso, sostuvo la importancia de avanzar en medidas legislativas que regulen la actividad y establezcan límites claros para la industria del juego.

Los proyectos que buscan regular las apuestas online

Recientemente, el Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto que busca abordar la ludopatía y prevenir el acceso de menores a plataformas de juego y apuestas online. Sin embargo, la iniciativa llega cuando ya existe un proyecto con media sanción de la Cámara de Diputados desde 2024.

Existen además diferencias sustanciales entre ambas propuestas. El texto impulsado por el oficialismo pone el foco principalmente en las plataformas ilegales y distribuye responsabilidades entre distintos organismos para su control. En cambio, el proyecto que ya obtuvo media sanción plantea una regulación más amplia, alcanzando tanto a operadores legales como ilegales.

Asimismo, según detalló Chequeado, la iniciativa aprobada en Diputados prohíbe la publicidad y el patrocinio de las casas de apuestas, exige la verificación biométrica de identidad mediante Renaper, limita los medios de pago habilitados, entre otros aspectos

ludopatía online.jpg En el Congreso se debate la problemática, aunque aún no se avanza en una ley unificada.

Educación financiera: una herramienta para prevenir

La expansión de las apuestas online entre adolescentes pone sobre la mesa una discusión más amplia: la necesidad de fortalecer la educación financiera desde edades tempranas.

“Hablar de educación financiera es tan importante como hablar de salud sexual, de qué van a hacer los chicos en la universidad o de responsabilidad afectiva, porque son herramientas que los van a convertir en mejores personas”, indicó Lentini.

En un contexto hipermediatizado, atravesado por publicidades constantes, redes sociales y dispositivos que acompañan la vida cotidiana de niños y adolescentes, la discusión se vuelve cada vez más necesaria. Más aún cuando la situación económica genera incertidumbre en millones de hogares y favorece la búsqueda de supuestos atajos para obtener ingresos rápidos.

“Desde la adolescencia y la preadolescencia tienden, sobre todo en esta era de las redes sociales, a creer que los atajos existen. Llegan incluso a pensar que los adultos son tontos por trabajar toda su vida para conseguir dinero y que ellos van a encontrar un atajo que sus padres no encontraron”.

educacion financiera La educación financiera en distintos ámbitos es fundamental.

En este sentido, el especialista sostuvo que estas conversaciones deben comenzar desde edades tempranas: “No es un tabú. El dinero tiene sus reglas y depende de cada familia empezar a aprenderlas desde antes. Igual que cuando juegan al fútbol y saben qué es un offside, un córner o un lateral, los niños deben aprender desde pequeños qué es el interés, qué es una acción, qué es el ahorro, cómo se invierte y qué cosas son malas”.

“Así como les enseñamos desde chicos que las drogas son peligrosas y no tienen que acercarse a ellas, también hay que mostrarles que existe un mundo más bien oscuro alrededor del dinero”, completó Lentini.