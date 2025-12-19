19 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Metrotranvía: asignan nuevos fondos para continuar con la ampliación del servicio

La partidas del Gobierno de Mendoza para la extensión del Metrotranvía incluye la recuperación de trazas en desuso y la realización de una obra complementaria.

Mendoza asignó nuevos fondos para continuar con la ampliación Metrotranvía.

Foto: Yemel Fil
 Por Florencia Martinez del Rio

El Gobierno de Mendoza oficializó la asignación de nuevas partidas para avanzar con la ampliación del Metrotranvía, tanto para recuperar trazas ferroviarias en desuso como para la ejecución de una obra complementaria en uno de los sectores previstos para la extensión del servicio.

A través del decreto 2785, publicado este viernes en el Boletín Oficial, se aprobó el convenio el Convenio Específico de Asignación de Recursos para el proyecto Metrotranvía Mendoza – Etapa III y IV, tras el acuerdo firmado el 14 de noviembre pasado, que permite la continuidad de la obra.

La Dirección de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial aclaró que este convenio presenta una particularidad: no prevé cláusulas de reembolso. No obstante, se concluyó que esta ausencia no constituye una irregularidad, ya que los fondos no se otorgan en carácter de préstamo ni configuran una operatoria crediticia, sino una asignación directa de recursos para una obra pública estratégica.

Ampliación del Metrotranvía

Según detalla la norma, se busca transformar trazas en desuso "en ejes estructurantes de transporte público, fortaleciendo la conectividad entre Maipú, Luján de Cuyo, Godoy Cruz, Las Heras y la Ciudad de Mendoza".

Metrotranvía.

El recupero de la inversión, según el análisis socioeconómico incorporado al expediente, se vincula a beneficios indirectos como el aumento del valor del suelo, el crecimiento de la actividad económica en el corredor del Metrotranvía, el ahorro en mantenimiento vial, la reducción de accidentes y los ahorros en salud pública y tiempos de viaje.

En el decreto se argumenta que, además de apuntar a la movilidad sostenible, la obra genera empleo directo e indirecto y promueve la dinamización económica de los corredores urbanos vinculados al Metrotranvía.

Obra complementaria

Mediante el decreto 2755, publicado también este viernes, el Gobierno otorgó un aporte irrevocable de $193.870.646 a la Sociedad de Transporte de Mendoza, Sociedad Anónima Unipersonal de Participación Estatal (STM- S.A.U.P.E.) para financiar el Gasoducto de Aproximación Luján de Cuyo – Recouting y válvula de bloqueo.

Se trata de obra "imprescindible" para la ejecución de la ampliación del Metrotranvía en su tercera y cuarta etapa, hacia Luján y hacia el Aeropuerto. "Sin esta intervención, el avance de las etapas previstas del sistema de transporte eléctrico se vería comprometido", explica la norma.

