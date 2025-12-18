18 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
este jueves

Tupungato: destituyeron por unanimidad al concejal suspendido por violencia de género

El Concejo Deliberante de Tupungato destituyó por unanimidad al concejal Facundo Arce tras un proceso que acreditó hechos de violencia de género contra una asesora legal.

Tupungato: destituyeron por unanimidad al concejal suspendido por violencia de género

Tupungato: destituyeron por unanimidad al concejal suspendido por violencia de género

Por Sitio Andino Política

El Concejo Deliberante de Tupungato resolvió por unanimidad destituir al concejal opositor Facundo Arce (Partido Federal), luego de un proceso administrativo donde se concluyó que el edil incurrió en distintas formas de violencia de género contra una asesora legal del cuerpo.

Lee además
tupungato fortalece el emprendedurismo con capacitacion y certificacion universitaria
Desarrollo local

Tupungato fortalece el emprendedurismo con capacitación y certificación universitaria
Choque en Tupungato: la ciclista terminó internada en el hospital Scaravelli.
Susto y heridos

Dramático choque en Tupungato: una ciclista terminó hospitalizada tras ser embestida

Tupungato: cómo comenzó la denuncia contra Facundo Arce y qué determinó la investigación

Según relató a Noticiero Andino la presidenta del Concejo, Marcela Granizo (Cambia Mendoza), el episodio que dio origen al caso ocurrió en octubre de 2024, durante una reunión de comisión por aspectos el tarifario de las tasas municipales.

image

En ese encuentro, Arce habría increpado y descalificado públicamente a la asesora legal, quien había llegado minutos más tarde tras sufrir, según relató a otro concejal, un inconveniente con su vehículo.

Granizo detalló que la profesional “se sintió desacreditada y violentada”, al punto de descompensarse frente al resto de los ediles. Por esa situación se dio inmediata intervención a la Coordinación de Género de la Municipalidad, se llamó a una ambulancia y se activó el procedimiento correspondiente en la Fiscalía.

En noviembre de ese mismo año se conformó la comisión investigadora, integrada por cinco ediles de distintas fuerzas. Durante casi doce meses, el cuerpo recopiló testimonios, informes psicológicos y documentación interna.

Su informe final —leído en la sesión del pasado 26 de noviembre— concluyó que hubo violencia psicológica, simbólica, mediática y económica, en línea con la Ley 26.485.

Temas
Seguí leyendo

Handball: Maipú fue campeón anual en femenino y Tupungato ganó el Clausura masculino

Papá Noel recorrerá Tupungato antes de Navidad: días, horarios y distritos

La cordillera mendocina celebra otro cóndor andino: mirá las fotos y video del nuevo pichón

Tupungato busca actores para personajes navideños: cuándo es el casting y cómo inscribirse

Tupungato premió a sus vecinos destacados en una emotiva entrega de los Tupun Catú

Matías Contreras ganó la 16ª Vuelta de Tupungato y se consolida en la Temporada de Ruta 2025/26

Tupungato entregó certificados de idiomas a trabajadores del turismo

Inversión estratégica en Mendoza: Cornejo vuelca U$S 25 millones del Resarcimiento al turismo

LO QUE SE LEE AHORA
Presupuesto 2026: cuáles fueron los puntos en los que ganó y perdió el Gobierno
TRIUNFO CON DERROTA

Presupuesto 2026: cuáles fueron los puntos en los que ganó y perdió el Gobierno

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 17 de diciembre: números ganadores del sorteo 3331
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 17 de diciembre: números ganadores del sorteo 3331

Se viene el sorteo especial de Navidad del Quini 6.
Juegos de Azar

El Quini 6 de Navidad ya tiene pozo y es increíble: cuándo sortea y cómo jugar

Los viñateros de Mendoza salieron fuerte en defensa de la vitivinicultura
Desregulación

Vitivinicultura: Fuerte rechazo de los viñateros mendocinos a los dichos de Federico Sturzenegger

Un adulto mayor de 81 años fue víctima de una estafa telefónica en Guaymallén.
Ocurrió en Guaymallén

Devastadora estafa a un jubilado: se hicieron pasar por su hija y le robaron 21 mil dólares

Debutó la nueva conformación de la Cámara Baja, con un triunfo legislativo para Milei. video
Congreso nacional

Diputados aprobó el Presupuesto de Milei, pero rechazó un capítulo clave: cómo votaron los diez mendocinos

Te Puede Interesar

Puente del Inca es uno de los sitios seleccionados para mejorar la infraestructura turística. 
INICIATIVA

Inversión estratégica en Mendoza: Cornejo vuelca U$S 25 millones del Resarcimiento al turismo

Por Cecilia Zabala
General Alvear: un motociclista de alrededor de 30 años falleció en un violento impacto con un camión.
Fue en Bowen

Tragedia vial en General Alvear: murió un motociclista tras chocar con un camión

Por Celeste Funes
Tupungato: destituyeron por unanimidad al concejal suspendido por violencia de género
este jueves

Tupungato: destituyeron por unanimidad al concejal suspendido por violencia de género

Por Sitio Andino Política