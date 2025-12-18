Tupungato: destituyeron por unanimidad al concejal suspendido por violencia de género

El Concejo Deliberante de Tupungato resolvió por unanimidad destituir al concejal opositor Facundo Arce (Partido Federal), luego de un proceso administrativo donde se concluyó que el edil incurrió en distintas formas de violencia de género contra una asesora legal del cuerpo.

Días atrás, Arce fue suspendido por 15 días hábiles tras el votó dar cumplimiento a los artículos 66, 67 y 68 de la Ley Orgánica de Municipalidades 1079 , que establecen el procedimiento para remoción de los miembros del HCD.

Según relató a Noticiero Andino la presidenta del Concejo, Marcela Granizo (Cambia Mendoza), el episodio que dio origen al caso ocurrió en octubre de 2024, durante una reunión de comisión por aspectos el tarifario de las tasas municipales.

En ese encuentro, Arce habría increpado y descalificado públicamente a la asesora legal , quien había llegado minutos más tarde tras sufrir, según relató a otro concejal, un inconveniente con su vehículo.

Granizo detalló que la profesional “se sintió desacreditada y violentada”, al punto de descompensarse frente al resto de los ediles. Por esa situación se dio inmediata intervención a la Coordinación de Género de la Municipalidad, se llamó a una ambulancia y se activó el procedimiento correspondiente en la Fiscalía.

En noviembre de ese mismo año se conformó la comisión investigadora, integrada por cinco ediles de distintas fuerzas. Durante casi doce meses, el cuerpo recopiló testimonios, informes psicológicos y documentación interna.

Su informe final —leído en la sesión del pasado 26 de noviembre— concluyó que hubo violencia psicológica, simbólica, mediática y económica, en línea con la Ley 26.485.