9 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Reconocimiento a la comunidad

Tupungato premió a sus vecinos destacados en una emotiva entrega de los Tupun Catú

El Concejo Deliberante del departamento de Tupungato distinguió a deportistas, artistas y referentes locales.

Entrega de premios en Tupungato.

Por Sitio Andino Departamentales

En el Hotel Turismo Tupungato se realizó la Sexta Edición de los Premios Tupun Catú, una celebración que reconoce a vecinos y vecinas del departamento por su labor, compromiso y aporte a la comunidad. El acto comenzó con las palabras de la Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Marcela Granizo, seguidas por el mensaje del Intendente Gustavo Aguilera, quienes destacaron el valor de estas distinciones y el rol de los homenajeados en la vida social y cultural de Tupungato.

Luego, el cuerpo de concejales integrado por Jorge Llull, Ruth Lucero, José Luis Giuliani, Marcelo Sánchez, Antonio Balderrama y Mónica Benítez, junto a la Presidente del HCD, entregaron una placa de reconocimiento a los empleados municipales jubilados durante el 2025, quienes concluyeron su trayectoria laboral tras años de servicio a la comunidad; algunos pudieron estar presentes en el evento otros por cuestiones personales no asistieron, la lista general incluyó a: Alan Roberto Garro, Jacinto Carranza, Nélida Patricia Moyano, Ramón Ruben Maya, Jorge Adrian Serra, Luis Adrián Castro, Antonio Esteban Contreras, Sandra Jaquelina Torres y Jorge Alberto Guevara.

image

El evento continuó con un espectáculo artístico a cargo de parejas del Ballet Renacer, que presentaron un cuadro de música tradicional argentina, interpretando zamba, chacarera y gato, recibiendo el cálido aplauso del público.

image

Después fue el momento de entrega de estatuillas a los distinguidos Tupun Catú 2025

image

Resolución Nº 35/2025 – HCD de Tupungato: Personalidad Destacada Post MortemProf. Fabricio García

El Honorable Concejo Deliberante distinguió post mortem al Prof. Fabricio García, en reconocimiento a su extensa y comprometida trayectoria política, educativa, social y deportiva. Tuvo una vida marcada por el estudio, la disciplina y el compromiso ciudadano. Profesor de Historia, reconocido por sus colegas y estudiantes en diversas instituciones educativas. Maestro de Chaiu Do Kwan, disciplina que enseñó con firme vocación, inculcando valores en niños, jóvenes y adultos. Concejal de Tupungato, funcionario del Área de Adulto Mayor durante la pandemia, y Director de Desarrollo Económico (2022–2023).

Autor del libro “Apíadate de mí”. Hombre de familia, militante comprometido, servidor público íntegro y figura inspiradora para su comunidad.

La estatuilla fue entregada a sus hermanas Alejandra y Emilia García que con emoción y congoja agradecieron que la vida de su hermano siga siendo puesta en valor a dos años de su fallecimiento.

image

Resolución Nº36/2025 – HCD de Tupungato: Joven Destacada en Deporte– Kiara Josefina Villalobos Bucci

La atleta Kiara Josefina Villalobos Bucci fue distinguida como “Joven Destacada en Deporte del Departamento de Tupungato”.

Con tan solo 6 años comenzó a practicar natación; demostrando desde sus inicios una fuerte habilidad para la práctica deportiva. Después de varios años y manifestando el potencial deportivo, su profesora Flavia Candillú la invita a participar en disciplinas de atletismo, realizando pruebas (testeos) en 80 y 150 metros como salto en largo.

La joven representa a Tupungato con el total apoyo de su familia y profesores que la preparan; lo que significa un enorme sacrificio y compromiso personal.

Durante el 2025 sus méritos fueron: convocatoria a la Concentración de Atletismo Paralímpico. Torneo Nacional Paratletismo Juvenil 2025 COPAR (CENARD 07/06/2025). Campeona Argentina en 100 metros. Campeona Argentina de Salto en Largo. En agosto de 2025, fue convocada para la Selección Argentina Paralímpica a participar en los Juegos Parapanamericanos Juveniles, que se realizaron en Santiago de Chile en noviembre, logrando como resultado el puesto de Subcampeona Paralímpica en 100 y 200 metros.

Resolución Nº37/2025 – HCD de Tupungato: Ciudadano Destacado en Arte– Sr. José Luis Muñoz

El escultor José Luis Muñoz recibió la distinción como “Ciudadano Destacado en Arte”. Autor del diseño original de la propia estatuilla Tupun Catú, que representa a un huarpe con la mano derecha extendida.

Otra de sus obras destacadas es “La Mano”, instalada en la Plaza Martín Fierro, símbolo local de la lucha contra la violencia de género.

Su arte, fuertemente vinculado a raíces locales y al oficio transmitido por su padre, ha trascendido fronteras y alcanzado reconocimiento internacional.

