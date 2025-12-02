Tupungato: cómo continúa la investigación del concejal suspendido por violencia de género

El edil demarchista, complicado tras el cierre de la investigación del HCD.

El Concejo Deliberante de Tupungato resolvió suspender por 15 días hábiles al concejal opositor Facundo Arce (Partido Federal), tras un proceso administrativo que concluyó que el edil incurrió en distintas formas de violencia de género contra una asesora legal del cuerpo.

Ahora, Arce deberá presentar su defensa antes de que los concejales decidan si corresponde su destitución o absolución .

Según relató a Noticiero Andino la presidenta del Concejo, Marcela Granizo (Cambia Mendoza), el episodio que dio origen al caso ocurrió en octubre de 2024, durante una reunión de comisión por aspectos el tarifario de las tasas municipales .

En ese encuentro, Arce habría increpado y descalificado públicamente a la asesora legal , quien había llegado minutos más tarde tras sufrir, según relató a otro concejal, un inconveniente con su vehículo.

Granizo detalló que la profesional “se sintió desacreditada y violentada”, al punto de descompensarse frente al resto de los ediles. Por esa situación se dio inmediata intervención a la Coordinación de Género de la Municipalidad, se llamó a una ambulancia y se activó el procedimiento correspondiente en la Fiscalía.

En noviembre de ese mismo año se conformó la comisión investigadora, integrada por cinco ediles de distintas fuerzas. Durante casi doce meses, el cuerpo recopiló testimonios, informes psicológicos y documentación interna.

Su informe final —leído en la sesión del pasado 26 de noviembre— concluyó que hubo violencia psicológica, simbólica, mediática y económica, en línea con la Ley 26.485.

Qué implica la suspensión de Facundo Arce y cuáles son los próximos pasos

Con ese dictamen, el Concejo votó dar cumplimiento a los artículos 66, 67 y 68 de la Ley Orgánica de Municipalidades 1079, que establecen el procedimiento para remoción de los miembros del HCD.

Por eso se dispuso la suspensión de Arce por 15 días hábiles, plazo que comenzó a correr el mismo 26 de noviembre.

Durante este período, el edil tiene derecho a preparar su descargo y presentarlo ante los concejales. Granizo aclaró que no es obligatorio que cuente con abogado, aunque puede hacerlo y, si así lo decide, el letrado también podrá exponer en la sesión donde se evaluará la situación.

Facundo Arce 01 Facundo Arce, complicado tras ser suspendido por el Concejo Deliberante de Tupungato.

Finalizado ese trámite, el cuerpo deberá votar entre dos opciones: destituir al concejal o absolverlo. La decisión se tomará en una sesión pública, con la participación de todos los bloques. “No es lo mismo irse con el mandato cumplido que irse antes con una causa donde se demuestra que fuiste violento”, remarcó Granizo, cuyo mandato —como el de Arce— finaliza el 30 de abril del año próximo.

La suspensión de Arce se aprobó con una mayoría amplia (ocho votos afirmativos y una abstención).