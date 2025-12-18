18 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Desarrollo local

Tupungato fortalece el emprendedurismo con capacitación y certificación universitaria

La capacitación fue desarrollada por el Municipio de Tupungato junto a la UNCuyo y brindó herramientas clave para potenciar emprendimientos.

image
Por Sitio Andino Departamentales

En la sede de la Cámara de Agricultura, Comercio, Industrias y Turismo de Tupungato (CACIyT), se llevó a cabo el acto de entrega de diplomas a las 15 personas que completaron el Taller “Territorio Emprendedor”, una propuesta de formación que estuvo orientada al fortalecimiento de emprendimientos y proyectos productivos locales. La actividad contó con la presencia de autoridades del Municipio de Tupungato, encabezadas por el Intendente Gustavo Aguilera, representantes de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y de la CACIyT, quienes acompañaron a las y los participantes en el cierre de esta instancia formativa.

Durante el acto se destacó la importancia del trabajo articulado entre el Municipio, la Universidad y las instituciones intermedias para promover el desarrollo económico local, fortalecer el emprendedurismo y generar nuevas oportunidades de empleo.

El Taller “Territorio Emprendedor” estuvo destinado a personas del departamento con emprendimientos emergentes o proyectos en etapa inicial, así como a quienes se encontraban finalizando capacitaciones en oficios. La propuesta brindó herramientas en comportamiento emprendedor, planificación, modelos de negocio, comunicación, marketing y comercialización, combinando clases teórico-prácticas con instancias de asistencia técnica personalizada.

La formación tuvo una duración total de 53 horas reloj, distribuidas en 35 horas de capacitación teórico-práctica y 18 horas de asistencia técnica, y fue desarrollada por la Municipalidad de Tupungato junto a la UNCuyo, el CCT Miguel Valeriano Jaime y la CAIyT. Quienes alcanzaron el porcentaje de asistencia requerido recibieron el correspondiente diploma emitido por la Universidad Nacional de Cuyo.

Los diplomados entregados en Tupungato

  • Luquez Milagros
  • Vargas Santiago
  • Sosa Valentina
  • Reynals Valentina
  • Fajardo Mariela Isabel
  • Bragado Jesica Anahi
  • Ponce Susana Patricia
  • Márquez Pedro Emanuel
  • Abeiro Belén
  • Murillo Pablo
  • Cruz Georgina Yamila
  • Piedrabuena Rosalia Inés
  • Ortiz Gustavo David
  • Atencio Reynals Marcos Darío
  • Salva Tatiana
