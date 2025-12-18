Tupungato fortalece el emprendedurismo con capacitación y certificación universitaria

Por Sitio Andino Departamentales







En la sede de la Cámara de Agricultura, Comercio, Industrias y Turismo de Tupungato (CACIyT), se llevó a cabo el acto de entrega de diplomas a las 15 personas que completaron el Taller “Territorio Emprendedor”, una propuesta de formación que estuvo orientada al fortalecimiento de emprendimientos y proyectos productivos locales. La actividad contó con la presencia de autoridades del Municipio de Tupungato, encabezadas por el Intendente Gustavo Aguilera, representantes de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y de la CACIyT, quienes acompañaron a las y los participantes en el cierre de esta instancia formativa.

Durante el acto se destacó la importancia del trabajo articulado entre el Municipio, la Universidad y las instituciones intermedias para promover el desarrollo económico local, fortalecer el emprendedurismo y generar nuevas oportunidades de empleo.

El Taller “Territorio Emprendedor” estuvo destinado a personas del departamento con emprendimientos emergentes o proyectos en etapa inicial, así como a quienes se encontraban finalizando capacitaciones en oficios. La propuesta brindó herramientas en comportamiento emprendedor, planificación, modelos de negocio, comunicación, marketing y comercialización, combinando clases teórico-prácticas con instancias de asistencia técnica personalizada.

La formación tuvo una duración total de 53 horas reloj, distribuidas en 35 horas de capacitación teórico-práctica y 18 horas de asistencia técnica, y fue desarrollada por la Municipalidad de Tupungato junto a la UNCuyo, el CCT Miguel Valeriano Jaime y la CAIyT. Quienes alcanzaron el porcentaje de asistencia requerido recibieron el correspondiente diploma emitido por la Universidad Nacional de Cuyo.

Los diplomados entregados en Tupungato Luquez Milagros

Vargas Santiago

Sosa Valentina

Reynals Valentina

Fajardo Mariela Isabel

Bragado Jesica Anahi

Ponce Susana Patricia

Márquez Pedro Emanuel

Abeiro Belén

Murillo Pablo

Cruz Georgina Yamila

Piedrabuena Rosalia Inés

Ortiz Gustavo David

Atencio Reynals Marcos Darío

Salva Tatiana