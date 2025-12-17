17 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Susto y heridos

Dramático choque en Tupungato: una ciclista terminó hospitalizada tras ser embestida

Una ciclista de 29 años fue trasladada al Hospital Scaravelli tras un accidente vial ocurrido en la intersección de las rutas provinciales 99 y 89, en Tupungato

Choque en Tupungato: la ciclista terminó internada en el hospital Scaravelli.

 Por Celeste Funes

Un siniestro vial registrado en Tupungato dejó como saldo una ciclista lesionada, luego de un choque con un automóvil Peugeot 206 en una zona de tránsito frecuente. La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Scaravelli.

Tupungato: una ciclista resultó herida tras un choque en las rutas 99 y 89

El siniestro se registró alrededor de las 00 horas, en la intersección de las rutas provinciales N° 99 y N° 89, jurisdicción de la Subcomisaría Cordón del Plata. Por causas que se investigan, un automóvil Peugeot 206, conducido por un hombre de 38 años, impactó contra la ciclista de 29.

Según la información oficial, el automovilista circulaba por Ruta 99 en sentido Este-Oeste, acompañado por una persona de 40 años, cuando a unos 50 metros antes de un badén la ciclista se cruzó de manera intempestiva, sin que el conductor lograra realizar una maniobra evasiva para evitar el choque.

Tras el impacto, intervino personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que dispuso el traslado inmediato de la ciclista al Hospital Scaravelli de Tunuyán. Allí se le practicó una tomografía computada, diagnosticándose politraumatismo con fisura de tabique nasal.

En el lugar trabajó Tránsito Municipal, que realizó el dosaje de alcoholemia al conductor del vehículo, el cual arrojó resultado negativo (0,0 g/l). Por disposición del Ayudante Fiscal Dr. Adrián Frick, se ordenaron medidas investigativas y la intervención de Policía Científica para determinar la mecánica del hecho.

