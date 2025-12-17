Violento robo en Guaymallén: lo interceptaron en moto y le sacaron $4 millones

Un hombre sufrió un violento robo en Guaymallén y los delincuentes escaparon.

La inseguridad volvió a hacerse visible en Mendoza tras un robo armado en la vía pública. Un hombre fue interceptado por dos individuos armados en Guaymallén, quienes lo amenazaron y se llevaron millones de pesos en efectivo, antes de darse a la fuga.

Guaymallén: dos delincuentes armados asaltaron a un hombre y huyeron De acuerdo a la información oficial, el hecho ocurrió alrededor de las 11:06, cuando la víctima fue abordada por dos individuos que se desplazaban en una motocicleta. Los sujetos lo interceptaron y, mediante amenazas con un arma de fuego, lograron reducirlo.

En ese contexto, los "motochorros" le sustrajeron una mochila que contenía $4.000.000 en efectivo. Tras concretar el asalto, los autores del hecho se dieron a la fuga y, hasta el momento, no se ha concretado su identificación o detención.

El episodio fue denunciado minutos después y quedó bajo investigación de la Oficina Fiscal de jurisdicción, que instruye actuaciones por robo agravado, modalidad asalto a mano armada, ocurrido en la vía pública. Las autoridades trabajan para esclarecer el hecho e identificar a los responsables.

