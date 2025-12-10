10 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Ocurrió por la noche

En un violento robo, amenazaron a un cajero y se llevaron dinero de un supermercado

Dos individuos asaltaron un supermercado en el departamento de Godoy Cruz. Amenazaron con armas de fuego a un empleado del lugar.

El supermercado está ubicado en una transitada esquina de Godoy Cruz, sobre calle San Martín Sur.

 Por Celeste Funes

En horas de la noche del martes, un supermercado de Godoy Cruz fue protagonista de un agresivo asalto. Un cajero del local fue amenazado con un arma de fuego, mientras los delincuentes sustraían bienes del inmueble y dinero.

Asalto en un supermercado de Godoy Cruz: el detalle de los hechos

El hecho ocurrió en el comercio ubicado en la esquina de calles San Martín Sur y Neuquén, cuando a las 21:35, dos individuos ingresaron al lugar y asaltaron al cajero de turno.

Según informaron desde el Ministerio de Seguridad de Mendoza, mientras el empleado trabajaba, fue sorprendido por los sujetos que le manifestaron tener un arma de fuego. Tras la amenaza, se dispusieron a sustraer dinero en efectivo, bebidas y un teléfono celular.

Hasta el momento, la víctima, un hombre de 32 años, no pudo precisar el monto robado. En el caso intervino la Oficina Fiscal de jurisdicción.

