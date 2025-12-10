En un violento robo, amenazaron a un cajero y se llevaron dinero de un supermercado

El supermercado está ubicado en una transitada esquina de Godoy Cruz, sobre calle San Martín Sur.

En horas de la noche del martes, un supermercado de Godoy Cruz fue protagonista de un agresivo asalto. Un cajero del local fue amenazado con un arma de fuego, mientras los delincuentes sustraían bienes del inmueble y dinero.

Asalto en un supermercado de Godoy Cruz: el detalle de los hechos El hecho ocurrió en el comercio ubicado en la esquina de calles San Martín Sur y Neuquén, cuando a las 21:35, dos individuos ingresaron al lugar y asaltaron al cajero de turno.

Este hecho de inseguridad en un supermercado, se da luego de que el pasado 1 de diciembre una sucursal de Átomo fuera blanco de un robo durante la madrugada.

Según informaron desde el Ministerio de Seguridad de Mendoza, mientras el empleado trabajaba, fue sorprendido por los sujetos que le manifestaron tener un arma de fuego. Tras la amenaza, se dispusieron a sustraer dinero en efectivo, bebidas y un teléfono celular.

Hasta el momento, la víctima, un hombre de 32 años, no pudo precisar el monto robado. En el caso intervino la Oficina Fiscal de jurisdicción.