Promociones bancarias en diciembre 2025: los mejores descuentos en súper, ropa y tecnología

Próximos a las fiestas, los principales bancos del país actualizan promociones en rubros esenciales. Cómo aprovechar las ofertas en Mendoza.

 Por Soledad Maturano

Se termina el año y, para enfrentar un diciembre marcado por gastos vinculados a las fiestas, los bancos mantienen vigentes una serie de promociones en rubros fundamentales como supermercados, indumentaria, farmacias, tecnología y combustible. A continuación, repasamos las principales ofertas de tres entidades con fuerte presencia en la provincia de Mendoza.

El Banco Nación, el Banco Macro y el Banco Patagonia ofrecen beneficios en múltiples categorías, que pueden aprovecharse con los medios de pago habilitados por cada entidad y dentro de las fechas estipuladas para cada promoción.

Banco Nación: promociones en supermercados, carnicerías y ópticas

El Banco Nación sostiene beneficios en comercios esenciales durante diciembre y enero, con descuentos y cuotas sin interés en farmacias, indumentaria, supermercados, ópticas, carnicerías y librerías. A continuación, el detalle por rubro.

Farmacias

  • Del Puente: sábados hasta el 31/01 – 10% y hasta 3 CSI. Reintegro de $8.000. Pago: tarjeta de crédito Visa.
  • Farmacity: sábados hasta el 31/01 – 10% y hasta 3 CSI. Reintegro de $8.000. Pago: tarjeta de crédito Visa.

Indumentaria

  • Nike: 3, 6 y 9 CSI todos los días hasta el 31/12. Pago con crédito Visa.
  • Dexter: 3 y 6 CSI todos los días hasta el 31/12. Pago con crédito Visa.

Carnicerías

  • Vaca Negra: 30% de descuento pagando con Visa o BNA MODO.

Ópticas

  • La Pirámide: 10% y hasta 3 CSI con Visa crédito.
  • Visión: 10% y hasta 3 CSI con Visa crédito.
  • Solisem: 12 CSI con Visa crédito.

Supermercados

  • Carrefour: 30% con Visa crédito o BNA MODO.
  • Super A: 30% con Visa crédito o BNA MODO.
  • Átomo: 30% con Visa crédito o BNA MODO.
  • Coto: 30% con Visa crédito o BNA MODO.
  • Blox Max: 30% con Visa crédito o BNA MODO.

Librerías

  • Cúspide: 10% y hasta 3 CSI con Visa.
  • Ludditas: 10% y hasta 3 CSI con Visa.
Banco Macro: descuentos en supermercados y tecnología

El Banco Macro mantiene un amplio abanico de beneficios que alcanza a supermercados, indumentaria, tecnología y librerías. Las promos incluyen descuentos con tope de reintegro y cuotas sin interés con diferentes tarjetas según la categoría del cliente.

Supermercados

  • Amalia Express: 25% los miércoles hasta el 28/02/2026. Tope: $20.000. Pago: Amex Platinum, Mastercard Platinum, Visa Platinum.
  • Blow Max: 30% los miércoles hasta el 28/02/2026. Tope: $25.000. Pago: Amex Black Macro Selecta, Mastercard Black Macro Selecta, Visa.
  • Changomas: hasta 12 CSI todos los días hasta el 31/12/2025 en productos seleccionados. Pago: Amex, Mastercard Gold, Visa Gold, Visa Nacional, Visa Signature Macro Selecta.
  • Coto: hasta 12 CSI todos los días hasta el 31/12/2025 en productos seleccionados. Pago: Amex, Mastercard Gold, Visa Gold, Visa Nacional, Visa Signature Macro Selecta.

Indumentaria

  • Dexter: hasta 3 CSI todos los días hasta el 31/12/2025 en productos seleccionados. Pago: Amex, Mastercard Gold, Visa Gold, Visa Nacional, Visa Signature Macro Selecta.
  • Palmares Indumentaria: 10% y hasta 12 CSI viernes y sábados hasta el 31/12/2025, sin tope de reintegro. Pago: Amex, Mastercard Gold, Visa Gold, Visa Nacional, Visa Signature Macro Selecta.

Electro y tecnología

  • Cetrogar: hasta 15 CSI todos los días hasta el 15/12. Pago: Amex, Mastercard Gold, Visa Gold, Visa Nacional, Visa Signature Macro Selecta, entre otras.
  • Frávega: hasta 15 CSI todos los días hasta el 15/12. Pago: mismas tarjetas.
  • Megatone: hasta 15 CSI todos los días hasta el 15/12. Pago: mismas tarjetas.
  • Naldo: hasta 15 CSI todos los días hasta el 15/12. Pago: mismas tarjetas.

Librerías

  • Yenny: 3 CSI todos los días hasta el 31/01/2026. Pago: Amex, Mastercard Gold, Visa Gold, Visa Nacional, Visa Signature Macro Selecta, entre otras.
Banco Patagonia: descuentos en supermercados y combustibles

El Banco Patagonia ofrece beneficios en supermercados y combustible durante diciembre, combinando descuentos semanales con reintegros y pagos con Visa, Mastercard o MODO.

Supermercados

  • Carrefour: 20% todos los miércoles hasta el 31/12/2025. Tope: $12.500. Pago: Visa, Mastercard, MODO.
  • Changomás: 15% todos los jueves hasta el 31/12/2025. Tope: $10.000. Pago: Visa, Mastercard, MODO.

Combustible

  • Estaciones adheridas: 20% con reintegro de $7.500 todos los jueves hasta el 31/12/2025 abonando con Visa.

En definitiva, en un año atravesado por la retracción del consumo y aumento de los precios, los bancos actualizan promociones y descuentos con el propósito de estimular la posibilidad de compra en el último mes del año.

