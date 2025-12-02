Promociones bancarias en diciembre 2025: los mejores descuentos en súper, ropa y tecnología

Se termina el año y, para enfrentar un diciembre marcado por gastos vinculados a las fiestas, los bancos mantienen vigentes una serie de promociones en rubros fundamentales como supermercados, indumentaria, farmacias, tecnología y combustible. A continuación, repasamos las principales ofertas de tres entidades con fuerte presencia en la provincia de Mendoza.
El Banco Nación, el Banco Macro y el Banco Patagonia ofrecen beneficios en múltiples categorías, que pueden aprovecharse con los medios de pago habilitados por cada entidad y dentro de las fechas estipuladas para cada promoción.
Banco Nación: promociones en supermercados, carnicerías y ópticas
El Banco Nación sostiene beneficios en comercios esenciales durante diciembre y enero, con descuentos y cuotas sin interés en farmacias, indumentaria, supermercados, ópticas, carnicerías y librerías. A continuación, el detalle por rubro.
Farmacias
Del Puente: sábados hasta el 31/01 – 10% y hasta 3 CSI. Reintegro de $8.000. Pago: tarjeta de crédito Visa.
Farmacity: sábados hasta el 31/01 – 10% y hasta 3 CSI. Reintegro de $8.000. Pago: tarjeta de crédito Visa.
Indumentaria
Nike: 3, 6 y 9 CSI todos los días hasta el 31/12. Pago con crédito Visa.
Dexter: 3 y 6 CSI todos los días hasta el 31/12. Pago con crédito Visa.
Carnicerías
Vaca Negra: 30% de descuento pagando con Visa o BNA MODO.
Ópticas
La Pirámide: 10% y hasta 3 CSI con Visa crédito.
Visión: 10% y hasta 3 CSI con Visa crédito.
Solisem: 12 CSI con Visa crédito.
Supermercados
Carrefour: 30% con Visa crédito o BNA MODO.
Super A: 30% con Visa crédito o BNA MODO.
Átomo: 30% con Visa crédito o BNA MODO.
Coto: 30% con Visa crédito o BNA MODO.
Blox Max: 30% con Visa crédito o BNA MODO.
Librerías
Cúspide: 10% y hasta 3 CSI con Visa.
Ludditas: 10% y hasta 3 CSI con Visa.
Banco Macro: descuentos en supermercados y tecnología
El Banco Macro mantiene un amplio abanico de beneficios que alcanza a supermercados, indumentaria, tecnología y librerías. Las promos incluyen descuentos con tope de reintegro y cuotas sin interés con diferentes tarjetas según la categoría del cliente.
Supermercados
Amalia Express: 25% los miércoles hasta el 28/02/2026. Tope: $20.000. Pago: Amex Platinum, Mastercard Platinum, Visa Platinum.
Blow Max: 30% los miércoles hasta el 28/02/2026. Tope: $25.000. Pago: Amex Black Macro Selecta, Mastercard Black Macro Selecta, Visa.
Changomas: hasta 12 CSI todos los días hasta el 31/12/2025 en productos seleccionados. Pago: Amex, Mastercard Gold, Visa Gold, Visa Nacional, Visa Signature Macro Selecta.
Coto: hasta 12 CSI todos los días hasta el 31/12/2025 en productos seleccionados. Pago: Amex, Mastercard Gold, Visa Gold, Visa Nacional, Visa Signature Macro Selecta.
Indumentaria
Dexter: hasta 3 CSI todos los días hasta el 31/12/2025 en productos seleccionados. Pago: Amex, Mastercard Gold, Visa Gold, Visa Nacional, Visa Signature Macro Selecta.
Palmares Indumentaria: 10% y hasta 12 CSI viernes y sábados hasta el 31/12/2025, sin tope de reintegro. Pago: Amex, Mastercard Gold, Visa Gold, Visa Nacional, Visa Signature Macro Selecta.
Electro y tecnología
Cetrogar: hasta 15 CSI todos los días hasta el 15/12. Pago: Amex, Mastercard Gold, Visa Gold, Visa Nacional, Visa Signature Macro Selecta, entre otras.
Frávega: hasta 15 CSI todos los días hasta el 15/12. Pago: mismas tarjetas.
Megatone: hasta 15 CSI todos los días hasta el 15/12. Pago: mismas tarjetas.
Naldo: hasta 15 CSI todos los días hasta el 15/12. Pago: mismas tarjetas.
Librerías
Yenny: 3 CSI todos los días hasta el 31/01/2026. Pago: Amex, Mastercard Gold, Visa Gold, Visa Nacional, Visa Signature Macro Selecta, entre otras.
Banco Patagonia: descuentos en supermercados y combustibles
El Banco Patagonia ofrece beneficios en supermercados y combustible durante diciembre, combinando descuentos semanales con reintegros y pagos con Visa, Mastercard o MODO.
Supermercados
Carrefour: 20% todos los miércoles hasta el 31/12/2025. Tope: $12.500. Pago: Visa, Mastercard, MODO.
Changomás: 15% todos los jueves hasta el 31/12/2025. Tope: $10.000. Pago: Visa, Mastercard, MODO.
Combustible
Estaciones adheridas: 20% con reintegro de $7.500 todos los jueves hasta el 31/12/2025 abonando con Visa.
En definitiva, en un año atravesado por la retracción del consumo y aumento de los precios, los bancos actualizan promociones y descuentos con el propósito de estimular la posibilidad de compra en el último mes del año.