ANSES: conocé el calendario de pagos completo para mayo 2026

Por Juan Pablo Strappazzon 1 de mayo de 2026 - 08:45
La
Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses) dio a conocer el calendario de pagos completo correspondiente a mayo de 2026, que detalla las fechas y beneficiarios que cobrarán sus haberes según la terminación del DNI, disponible en sus medios oficiales.
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo Documentos terminados en 0: 11 de mayo Documentos terminados en 1: 12 de mayo Documentos terminados en 2: 13 de mayo Documentos terminados en 3: 14 de mayo Documentos terminados en 4: 15 de mayo Documentos terminados en 5: 18 de mayo Documentos terminados en 6: 19 de mayo Documentos terminados en 7: 20 de mayo Documentos terminados en 8 y 9: 21 de mayo Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo Documentos terminados en 0 y 1: 22 de mayo Documentos terminados en 2 y 3: 26 de mayo Documentos terminados en 4 y 5: 27 de mayo Documentos terminados en 6 y 7: 28 de mayo Documentos terminados en 8 y 9: 29 de mayo Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo Documentos terminados en 0: 11 de mayo Documentos terminados en 1: 12 de mayo Documentos terminados en 2: 13 de mayo Documentos terminados en 3: 14 de mayo Documentos terminados en 4: 15 de mayo Documentos terminados en 5: 18 de mayo Documentos terminados en 6: 19 de mayo Documentos terminados en 7: 20 de mayo Documentos terminados en 8: 21 de mayo Documentos terminados en 9: 22 de mayo Asignación por Embarazo Documentos terminados en 0: 11 de mayo Documentos terminados en 1: 12 de mayo Documentos terminados en 2: 13 de mayo Documentos terminados en 3: 14 de mayo Documentos terminados en 4: 15 de mayo Documentos terminados en 5: 18 de mayo Documentos terminados en 6: 19 de mayo Documentos terminados en 7: 20 de mayo Documentos terminados en 8: 21 de mayo Documentos terminados en 9: 22 de mayo Asignación por Prenatal Documentos terminados en 0 y 1: 13 de mayo Documentos terminados en 2 y 3: 14 de mayo Documentos terminados en 4 y 5: 15 de mayo Documentos terminados en 6 y 7: 18 de mayo Documentos terminados en 8 y 9: 19 de mayo Asignación por Maternidad Todas las terminaciones de documento: 13 de mayo al 10 de junio Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción) Todas las terminaciones de documento: 12 de mayo al 10 de junio Pensiones No Contributivas Documentos terminados en 0 y 1: 11 de mayo Documentos terminados en 2 y 3: 12 de mayo Documentos terminados en 4 y 5: 13 de mayo Documentos terminados en 6 y 7: 14 de mayo Documentos terminados en 8 y 9: 15 de mayo Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Todas las terminaciones de documento: 11 de mayo al 10 de junio Prestación por Desempleo Documentos terminados en 0 y 1: 22 de mayo Documentos terminados en 2 y 3: 26 de mayo Documentos terminados en 4 y 5: 27 de mayo Documentos terminados en 6 y 7: 28 de mayo Documentos terminados en 8 y 9: 29 de mayo pueden ingresar a Quienes deseen conocer las últimas novedades “Mi ANSES” con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. También pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada.